Воров-"фокусников" задержали в Петербурге

Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского района задержали профессиональных «ломщиков» Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала профессиональных воров, так называемых "ломщиков". Подозреваемых поймали в тот момент, когда они совершали очередное преступление. Об этом 20 декабря 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 25 ноября в полицию обратился 70-летний мужчина. Он сообщил, что двое похитили у него 10 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

В тот день мужчина снял пенсию в банкомате и шел домой. У дома дома 30 по Альпийскому переулку его обогнал неизвестный и что-то подобрал с земли. Поравнявшись с ним, пенсионер обратил внимание, что у мужчины в руках полиэтиленовый сверток с деньгами. Незнакомец предложил поделить находку, однако пенсионер отказался. Тут же к ним подбежал еще один мужчина, сказал, что потерянные деньги его и попросил вывернуть карманы, мол, свои купюры он узнает. Пенсионер послушно передал незнакомцу свою пенсию, а после короткой проверки получил ее обратно. Однако воры-"фокусники" успели стащить 10 тысяч.

Аналогичный случай произошел на улице Брянцева с 54-летним мужчиной. Но тогда прямо во время "представления" воров задержали. Ими оказались 49 и 53-летний мужчины. Возбуждены уголовные дела.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, устанавливается иные факты противоправной деятельности «ломщиков».