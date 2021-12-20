Новогоднее чудо на Васильевском

Подопечные центра подготовились к празднику заранее: писали письма Деду Морозу, учили стихи и танцы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ПРЕДВКУШЕНИИ ВОЛШЕБСТВА

В большом зале идут последние приготовления: проверяются свет и звук, расставляются стулья. А в приоткрытую дверь с интересом и опаской начинают заглядывать ребята. Новогодний праздник в центре содействия семейному воспитанию № 2 на Васильевском острове вот-вот начнется.

Для «Комсомолки» стало хорошей традицией отмечать его с воспитанниками детского дома. Уже много лет мы вместе с партнерами дарим новогоднее настроение ребятам, которые оказались на попечении центра. Сегодня таких подопечных 45, самому младшему не больше двух лет, а у кого-то здесь живет брат или сестра. И каждый из них по-настоящему ждет Деда Мороза.

Профессор Бромштейн показал ребятам занимательные опыты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ГОСТЯХ У НАУКОМАНИИ

Зал уже загудел в ожидании новогодней сказки. Первой поздравила детей генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова.

- Все такие красивые. Не могу налюбоваться! - обратилась к ребятам Ирина. - Надеюсь, вы будете активно участвовать в конкурсах и отвечать на все вопросы. Желаю вам много-много мечтать, ведь даже самые неожиданные и амбициозные мечты приведут однажды к крутым результатам. Будьте здоровыми, умными и старайтесь учиться только на четыре и пять! И пусть у вас все будет хорошо!

Зазвучала музыка и представление началось! Перед детьми появился Гномик - такой забавный и веселый, что невозможно было не улыбаться, глядя на него. Дети смеялись и играли, но тайком все время посматривали на таинственный стол посередине зала. Зачем там выстроены в ряд пробирки и колбы?

Совсем скоро секрет раскрылся! К детям вышел Профессор Бромштейн - веселый ученый в белом халате и очках.

- Дети, ну-ка скажите мне, наука химия - какая?

- Сложная! Важная! Химическая! - кричали наперебой ребята.

- А вот мы сейчас с вами и узнаем!

Столько было интересного: ребята узнали, что такое сухой лед и даже смогли его потрогать. Потом они отважно меняли цвет жидкостей в колбах и без сомнений давали разлить чернила на белые вещи, ведь в новогодней сказке ученый - все равно что маг, который может сделать так, чтобы чернила исчезли прямо на глазах! А потом Бромштейн наполнил водородом воздушный шар и лопнул его над свечкой - был очень эффектный хлопок. С огоньком!

Дед Мороз с удовольствием участвовал в конкурсах вместе с ребятишками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И это еще не все. Ребята видели, как высоко выстреливает пробка под давлением и как бурлит в колбе углекислый газ. Профессор рассказал, что точно так же пузырится газировка в наших животах, если ее выпить слишком много.

Но самое интересное было припасено напоследок! Каждому ребенку ученый дал стаканчик, налил туда секретные компоненты и выдал трубочки.

- А теперь быстро-быстро перемешиваем!

Кому-то из ребят помогали воспитатели, а кто-то сам тщательно орудовал в стаканчике палочкой.

То там, то тут профессор проверял, как идет процесс, и постепенно у каждого в стаканчике оказались красные, синие, зеленые и желтые желеобразные самодельные слаймы.

- Уже через несколько часов их можно будет достать и играть. Пускай эта игрушка останется на память о нашем научном празднике!

ВРЕМЯ ПОДАРКОВ

Наступило время главного волшебника зимы - Деда Мороза. Он пришел без Снегурочки, сказал, что оставил ее сторожить сани с оленями. Но и без любимой внучки праздник прошел весело и задорно! Дети подготовили для Дедушки настоящий концерт: по очереди прочитали стихи и спели новогоднюю песенку, водили дружный хоровод и с удовольствием танцевали.

И вот он, самый любимый момент праздника - подарки! Дедушке Морозу даже рук не хватило донести все мешки сразу, пришлось обратиться к помощникам.

Когда из-за елки появился огромный Рыжий Кот, многие дети радостно закричали. Большой пушистик пришел не с пустыми лапами, а принес подарки своим маленьким друзьям. Рыжий Кот - это талисман Группы «Эталон», одной из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента на российском рынке. Группа «Эталон» уже не первый год является нашим партнером: «Комсомолка» благодарит строителей за помощь в организации мероприятия и предоставлении подарков.

- Для Группы «Эталон» участие в благотворительных проектах уже стало доброй традицией, важной и необходимой частью жизни компании, - рассказал президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина. - Мы стараемся помогать тем, кто нуждается в социальной поддержке. И хотя невозможно сразу решить все имеющиеся проблемы, благодаря таким акциям, активной и неравнодушной позиции их организаторов и участников мир вокруг каждый раз становится немного добрее и лучше. Поздравляю с наступающим Новым годом воспитанников Центра содействия семейному воспитанию, сотрудников Центра, а также всех жителей нашей великой страны!

Рыжий кот - символ Группы «Эталон» - стал настоящей звездой мероприятия. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже третий год подряд участвует в нашей благотворительной акции и официальный дилер Volkswagen Сигма Моторс. Каждый ребенок получил от нашего партнера пакет с набором для творчества. Кто знает: может, кто-то из ребят захочет стать дизайнером или инженером и будет заниматься разработкой новых моделей машин.

- Мы очень рады стать частью замечательного проекта и привнести в маленький мир мальчишек и девчонок немного новогоднего волшебства и доброты, - призналась бренд-менеджер компании Анна Сидорова.

Подарки для воспитанников центра доставили на автомобиле Volkswagen Taos. Официальный дилер Volkswagen Сигма Моторс представляет весь модельный ряд марки Volkswagen, а также полный комплекс услуг для автовладельцев и тех, кто планирует им стать.

Подарки доставили на автомобиле Volkswagen Taos. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЗАДЕЛ НА БУДУЩИЙ ГОД

На праздник заглянул и генеральный директор сети клиник «Медпомощь 24» Евгений Федоров.

- Здравствуйте, ребята! Как у вас тут интересно! - сказал Евгений.

Он тепло поприветствовал ребят, поздравил их с наступающим Новым годом и попросил называть себя просто Женя. А еще рассказал, что надо обязательно загадывать желания, ведь мечты сбываются!

Несмотря на свою солидную должность, Евгений Федоров веселился вместе с детьми, смеялся над шутками Гномика и удивлялся экспериментам Профессора. И конечно, подарил подопечным центра замечательные подарки для рукоделия и развития.

Генеральный директор сети клиник «Медпомощь 24» Евгений Федоров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Немного уставшие, но счастливые малыши потянулись к выходу из зала вслед за своими воспитателями. Каждый крепко прижимал к себе пакеты и коробки, унося новогоднее настроение и воспоминания о прошедшем празднике.

- Ребята столько готовились к этому дню: писали письма Деду Морозу, учили стихи и танцы. Одна из елок в нашем центре украшена целиком и полностью руками детей, она так и называется - «детская елка». Спасибо нашим гостям, которые создали для нас такой долгожданный праздник! Уверена, что именно так и пройдет весь следующий год - замечательно и прекрасно! - закончила вечер старший воспитатель центра содействия семейному воспитанию Наталья Гриценко.

«Комсомолка» вместе с партнерами уверена: в преддверии Нового года праздник должен почувствовать каждый ребенок! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Большой коллектив петербургской «Комсомолки» присоединяется ко всем поздравлениям и искренним словам. Мы добавим только одно: пусть каждый ребенок будет здоров и пусть у каждого осуществится самое-самое заветное желание.