«Богатые тоже плачут»: Обычный конфликт на улице Всеволожска обернулся странным уголовным делом против нового спутника экс-жены влиятельного московского бизнесмена

Конфликт, перевернувший жизнь пары, произошел возле их собственной машины на парковке торгового центра. Фото из личного архива героя публикации.

Круглосуточная слежка, загадочные потерпевшие и страх за свою безопасность. Казалось бы, все это похоже на рядовой триллер или детектив, но, по словам бывшей жены влиятельного московского бизнесмена Инги Ворониной, именно так с недавнего времени и выглядит ее жизнь.

В январе 2021 года женщина кардинально сменила обстановку: переехала в Петербург и начала встречаться с другом детства - предпринимателем Дмитрием Ивановым. Но счастливые будни Инги закончились на парковке одного из торговых центров Всеволожского района. В мае этого года именно там между Дмитрием и случайным прохожим развернулся конфликт, который позже превратился в странное уголовное дело.

НЕСЛУЧАЙНЫЙ ПРОХОЖИЙ

- В тот день мы с Ингой отправились за покупками, но, когда вышли с пакетами из магазина, увидели, что возле нашей машины стоит какой-то незнакомый мужчина. Он вел себя неадекватно, размахивал руками, - рассказал «КП в Петербурге» Дмитрий Иванов. - На нашей машине стояла бутылка с мутной жидкостью. Я попросил его убрать ее, чтобы уехать. Во избежание конфликта я открыл дверь, чтобы посадить Ингу в машину.

Далее события развивались стремительно. Случайный прохожий, по словам Дмитрия, не собирался сдавать своих позиций.

- Я села в машину, и Дима хотел закрыть пассажирскую дверь, но мужчина начал препятствовать, - вспоминает Инга. - Он держал дверь ногой, оскорблял нас, угрожал, кричал, что он с нами разберется, и зачем-то полез в карман. Тогда Дима ударил его.

Незнакомец получил несколько ударов от Иванова по рукам и только после этого конфликт, казалось бы, разрешился. Однако помешали дальнейшие, не менее странные, по словам пары, события. В машине напротив парковки оказался случайный свидетель потасовки, который опять же случайно заснял конфликт на свой видеорегистратор.

- Когда мы увидели свидетеля и его запись, то поняли, что все было не случайно. Мы думаем, что запись была сделана специально, - утверждает Дмитрий. - На этом видео можно заметить, как еще до начала конфликта этот «случайный» свидетель приближает камеру к месту будущей драки.

Подозрения у Иванова вызвала и машина, принадлежащая свидетелю. По словам Дмитрия, он видел ее еще за день до инцидента.

- Дело в том, что именно эту машину вместе со «случайным» свидетелем я заметил за день до конфликта, этот свидетель следил за мной, - делится Иванов. - В то же время я видел, как в следящей за мной машине возили человека, очень похожего на потерпевшего. Все это я сфотографировал, это документально зафиксировано.

СВИДАНИЕ НА ПАРКОВКЕ

Тем не менее заявление прохожего о привлечении к уголовной ответственности оказалось в полиции вместе с видеозаписью свидетеля. Дело было возбуждено по хулиганской статье. Иванова даже попытались взять под арест, но суд не увидел каких-либо оснований для этого.

- Сейчас мы считаем, что действиями потерпевшего кто-то руководит, - говорит Дмитрий. - Изначально он представился грузчиком из Ростова-на-Дону. Сказал, что за день до конфликта приехал в Петербург на экскурсию. На парковке он оказался из-за свидания, которое ему назначила знакомая, данные которой он, конечно, не может назвать.

Биография потерпевшего также вызывает подозрения у Инги и Дмитрия, ведь сейчас рядовой грузчик из провинции часто летает в Петербург на следственные действия и пользуется помощью двух известных адвокатов Северной столицы.

- При этом на допросах и очных ставках он путается в показаниях, не может сопоставить элементарные факты, которые сам же и называет, - поражается Иванов. - Для того чтобы отправить меня в СИЗО, он со своими адвокатами даже пытался рассказывать на следствии, что я оказываю на него давление с помощью угроз с неизвестных номеров. Доказать ничего мужчина не смог, потому что окончательно запутался в своих показаниях.

Еще одним камнем преткновения в этом деле выступают медицинские документы. По словам Дмитрия, за помощью потерпевший обращался в платные клиники Ростова-на-Дону. Там, с его слов, врачи заключили, что во время конфликта был нанесен тяжкий вред здоровью.

- Так он пытается ужесточить статью, - предполагает Дмитрий. - Сейчас по делу следствием назначена судебно-медицинская экспертиза. Надеюсь, она подтвердит мою правоту.

По словам Инги и Дмитрия, они уже неоднократно обращались по этому делу к руководству ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ответах было указано, что дело взято на контроль главком.

- Мы считаем, что это подставной конфликт. Я ведь даже не отрицаю свою вину в том, что действительно его ударил, но, по-моему, очевидно, что сама ситуация была специально кем-то спровоцирована, - утверждает Дмитрий.

Кто бы ни стоял за этим конфликтом, сейчас жизнь Инги и Дмитрия уже не такая радужная, как прежде. Но пара надеется, что у правоохранительных органов получится разобраться в этом деле и установить лиц, которые, возможно, за этим стоят. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.