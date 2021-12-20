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Общество20 декабря 2021 7:19

«Богатые тоже плачут»: Обычный конфликт на улице Всеволожска обернулся странным уголовным делом против нового спутника экс-жены влиятельного московского бизнесмена

Бывшая супруга крупного коммерсанта считает, что ее преследуют
Александра ЧМЕЛЕВА
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Конфликт, перевернувший жизнь пары, произошел возле их собственной машины на парковке торгового центра. Фото из личного архива героя публикации.

Конфликт, перевернувший жизнь пары, произошел возле их собственной машины на парковке торгового центра. Фото из личного архива героя публикации.

Круглосуточная слежка, загадочные потерпевшие и страх за свою безопасность. Казалось бы, все это похоже на рядовой триллер или детектив, но, по словам бывшей жены влиятельного московского бизнесмена Инги Ворониной, именно так с недавнего времени и выглядит ее жизнь.

В январе 2021 года женщина кардинально сменила обстановку: переехала в Петербург и начала встречаться с другом детства - предпринимателем Дмитрием Ивановым. Но счастливые будни Инги закончились на парковке одного из торговых центров Всеволожского района. В мае этого года именно там между Дмитрием и случайным прохожим развернулся конфликт, который позже превратился в странное уголовное дело.

НЕСЛУЧАЙНЫЙ ПРОХОЖИЙ

- В тот день мы с Ингой отправились за покупками, но, когда вышли с пакетами из магазина, увидели, что возле нашей машины стоит какой-то незнакомый мужчина. Он вел себя неадекватно, размахивал руками, - рассказал «КП в Петербурге» Дмитрий Иванов. - На нашей машине стояла бутылка с мутной жидкостью. Я попросил его убрать ее, чтобы уехать. Во избежание конфликта я открыл дверь, чтобы посадить Ингу в машину.

Далее события развивались стремительно. Случайный прохожий, по словам Дмитрия, не собирался сдавать своих позиций.

- Я села в машину, и Дима хотел закрыть пассажирскую дверь, но мужчина начал препятствовать, - вспоминает Инга. - Он держал дверь ногой, оскорблял нас, угрожал, кричал, что он с нами разберется, и зачем-то полез в карман. Тогда Дима ударил его.

Незнакомец получил несколько ударов от Иванова по рукам и только после этого конфликт, казалось бы, разрешился. Однако помешали дальнейшие, не менее странные, по словам пары, события. В машине напротив парковки оказался случайный свидетель потасовки, который опять же случайно заснял конфликт на свой видеорегистратор.

- Когда мы увидели свидетеля и его запись, то поняли, что все было не случайно. Мы думаем, что запись была сделана специально, - утверждает Дмитрий. - На этом видео можно заметить, как еще до начала конфликта этот «случайный» свидетель приближает камеру к месту будущей драки.

Подозрения у Иванова вызвала и машина, принадлежащая свидетелю. По словам Дмитрия, он видел ее еще за день до инцидента.

- Дело в том, что именно эту машину вместе со «случайным» свидетелем я заметил за день до конфликта, этот свидетель следил за мной, - делится Иванов. - В то же время я видел, как в следящей за мной машине возили человека, очень похожего на потерпевшего. Все это я сфотографировал, это документально зафиксировано.

СВИДАНИЕ НА ПАРКОВКЕ

Тем не менее заявление прохожего о привлечении к уголовной ответственности оказалось в полиции вместе с видеозаписью свидетеля. Дело было возбуждено по хулиганской статье. Иванова даже попытались взять под арест, но суд не увидел каких-либо оснований для этого.

- Сейчас мы считаем, что действиями потерпевшего кто-то руководит, - говорит Дмитрий. - Изначально он представился грузчиком из Ростова-на-Дону. Сказал, что за день до конфликта приехал в Петербург на экскурсию. На парковке он оказался из-за свидания, которое ему назначила знакомая, данные которой он, конечно, не может назвать.

Биография потерпевшего также вызывает подозрения у Инги и Дмитрия, ведь сейчас рядовой грузчик из провинции часто летает в Петербург на следственные действия и пользуется помощью двух известных адвокатов Северной столицы.

- При этом на допросах и очных ставках он путается в показаниях, не может сопоставить элементарные факты, которые сам же и называет, - поражается Иванов. - Для того чтобы отправить меня в СИЗО, он со своими адвокатами даже пытался рассказывать на следствии, что я оказываю на него давление с помощью угроз с неизвестных номеров. Доказать ничего мужчина не смог, потому что окончательно запутался в своих показаниях.

Еще одним камнем преткновения в этом деле выступают медицинские документы. По словам Дмитрия, за помощью потерпевший обращался в платные клиники Ростова-на-Дону. Там, с его слов, врачи заключили, что во время конфликта был нанесен тяжкий вред здоровью.

- Так он пытается ужесточить статью, - предполагает Дмитрий. - Сейчас по делу следствием назначена судебно-медицинская экспертиза. Надеюсь, она подтвердит мою правоту.

По словам Инги и Дмитрия, они уже неоднократно обращались по этому делу к руководству ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ответах было указано, что дело взято на контроль главком.

- Мы считаем, что это подставной конфликт. Я ведь даже не отрицаю свою вину в том, что действительно его ударил, но, по-моему, очевидно, что сама ситуация была специально кем-то спровоцирована, - утверждает Дмитрий.

Кто бы ни стоял за этим конфликтом, сейчас жизнь Инги и Дмитрия уже не такая радужная, как прежде. Но пара надеется, что у правоохранительных органов получится разобраться в этом деле и установить лиц, которые, возможно, за этим стоят. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

БИЗНЕС-ПРЕСС