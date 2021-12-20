«Ленинградская наша семья»: школьники региона присылают работы на конкурс «Мое семейное древо»

Для участия в конкурсе нужно было прислать генеалогическое древо и рассказ о своей семье. Фото: Общественная палата Ленобласти.

Владимир Путин объявил уходящий 2021-й Годом науки и технологий. А наука - это не только учебники с витиеватыми формулами, агрегаты для экспериментов и крохотные колбочки. Это прежде всего люди и даже целые династии, которые рождают новые знания и делают нашу жизнь лучше. Именно поэтому в этом году тема конкурса «Мое семейное древо - 2021», организованного Общественной палатой Ленобласти, звучит как «Моя семья - моя научная традиция».

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

Школьников призвали рассказать о своих бабушках, прадедушках и прапрадедушках, которые преподавали, совершали открытия и исследовали мир. В этом году номинация одна, зато возрастных групп сразу три: с первого по четвертый класс, с пятого по восьмой и с девятого по одиннадцатый. Для участия в состязании нужно было прислать семейное древо и короткий рассказ.

- Конкурс «Мое семейное древо» имеет особое значение для Ленобласти. До пандемии мы награждали участников лично: на церемонии всегда звучал гимн Ленобласти, который все дружно пели. И в нем есть строчка «…ленинградская наша семья», - рассказывает член Общественной палаты Ленобласти Вероника Каторгина.

Жители Ленобласти к заданию относятся ответственно - иногда вспоминают своих предков вплоть до седьмого колена. Получается увлекательно. Ведь ветви одного генеалогического древа непременно переплетаются с судьбами и историями других семей.

ДО НАШИХ ДНЕЙ

Именно поэтому разнообразие идей иногда впечатляет: в прошлые годы на конкурс присылали не только рисунки, но и видеоролики и даже огромные плакаты со множеством деталей. Комиссия всегда приветствовала тех, кто так трепетно относился к истории своей семьи.

Но во главу всегда ставилось содержание - то, насколько хорошо семья знает свои корни. Проблем нет и здесь: приходили работы, где указывалось семь и даже восемь поколений. Один из участников и вовсе прислал копии архивных документов XIX века.

- Когда читаешь некоторые рассказы, история страны буквально проносится у тебя перед глазами, - добавляет Вероника. - Вот люди восстанавливают регион после войны, вот возводят новые производства. После этого ты начинаешь понимать, что страна живет там, где крепка семья.

«Мое семейное древо» - один из первых регулярных конкурсов, организованных Общественной палатой. И сделать его ежегодным попросили сами жители Ленобласти, ведь он стимулирует по крупинкам собирать историю своего рода, и именно из этих крупинок и складывается надежный фундамент нашей страны.

КОНКРЕТНО

Победители возрастной группы с 1-го по 4-й класс:

1-е место - Мария Дубовая

2-е место - Илона Кузьмина

3-е место - Любовь Родионова.

Победители возрастной группы с 5-го по 8-й класс:

1-е место - Софья Канская

2-е место - Федор Родионов

3-е место - Владимир Лукиных, Анна Горбачева.

В возрастной группе с 9-го по 11-й класс места не присуждены.

За активное изучение и хранение традиций своей семьи специальным дипломом награждены:

- София Аничкова

- Никита Фролов

- Раиса Гутова.

За оригинальный подход к оформлению конкурсной работы специальным дипломом награжден Дмитрий Калошин, а за самый интересный и подробный рассказ о своей династии - Кирилл Гололобов.