Стабильность, доверие покупателей и уход в «цифру»:Как Группа «Эталон» заканчивает 2021 год

Квартиры в проектах Группы «Эталон» пользуются высоким спросом.Фото: Группа «Эталон».

АЖИОТАЖ ЗАКОНЧИЛСЯ

2020 год запомнился не только пандемией и нерабочими днями, но и ажиотажем на рынке недвижимости. Год 2021-й стал для отрасли более спокойным, но, несмотря на стабилизацию ситуации на рынке, показатели спроса и продаж по-прежнему превышают уровень допандемийного 2019-го. В дальнейшем эксперты рынка также не прогнозируют никаких резких колебаний. Растущее доверие покупателей к застройщикам и рынку недвижимости в целом будет этому способствовать.

Вот уже два года рынок строящейся жилой недвижимости работает по новым правилам финансирования проектов. В отрасли усилился контроль регулирующих органов, и удалось во многом решить проблему обманутых дольщиков. Новые дома активно строят и вводят в срок, а оформление сделок стало быстрее, удобнее и безопаснее благодаря внедрению новых электронных сервисов.

- В результате мы сейчас наблюдаем один из исторических максимумов интереса к рынку жилья со стороны покупателей, - говорят в Группе «Эталон».

Кроме того, высокий спрос поддерживают различные программы субсидирования, в частности, популярная «Семейная ипотека», система налоговых вычетов и материнского капитала, а также программа трейд-ин.

ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ

Чтобы сохранить свои позиции на рынке и развиваться дальше, застройщикам приходится меняться: не только повышать качество жилья, но и совершенствовать бизнес-процессы. Современные проекты насыщены инновациями и передовыми технологиями, они становятся все более интересными и привлекательными для потенциальных покупателей.

Основные надежды на дальнейшее развитие рынка и своего бизнеса Группа «Эталон» связывает с качественной внутренней трансформацией. В первую очередь с дальнейшей цифровизацией бизнес-процессов, внедрением новых технологий и строительных материалов, поиском новых решений и подходов. Компания движется в русле качественного развития всего рынка жилой недвижимости и самого девелоперского продукта.

Группа «Эталон» уже несколько лет инвестирует в инфраструктуру интернет-продаж, которая отлично себя показала во время пандемии. А технологии информационного моделирования (ТИМ), которые Компания использует с 2012 года, позволяют оцифровывать многие процессы на строительных площадках и переводить их в дистанционный формат. Группа «Эталон» делает ставку на повышение производительности и эффективности бизнеса. Добиться этих целей поможет полная реструктуризация бизнес-процессов по всей цепочке создания стоимости - от покупки новой земли до проектирования, строительства и продажи квартир. Новая система управления основана на уникальной цифровой архитектуре, которая обеспечивает непрерывную передачу данных на всех этапах жизненного цикла проекта. Это позволит существенно изменить себестоимость проектов и добиться более высоких показателей рентабельности.

Жилой комплекс «Охта Хаус», Группа «Эталон». Фото: Группа «Эталон».

ГЕОГРАФИЯ ШИРЕ

Группа «Эталон» - одна из крупнейших и опытнейших компаний на рынке - в следующем году отмечает 35-летний юбилей. В 2021-м Компания расширила портфель проектов в Санкт-Петербурге: приобрела участки в Пушкинском, Московском и Петроградском районах. В Москве в 2021 году открыты продажи в многофункциональном комплексе бизнес-класса Voxhall на Летниковской улице, в новой очереди жилого острова Nagatino i-Land, а также в новом флагманском жилом квартале Shagal.

Один из ключевых пунктов новой стратегии развития бизнеса Группы «Эталон» до 2024 года - расширение географии проектов. Уже объявлено о выходе Компании в Новосибирск и Омск. Так, в Омске Группа «Эталон» планирует возвести целый микрорайон с реализуемой площадью 1,4 миллиона квадратных метров, уже получена разрешительная документация на строительство корпусов первой очереди. Также Компания планирует активно разрабатывать проекты в Новосибирске и выходить в другие города.