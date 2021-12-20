Стоимость проезда в транспорте Петербурга с 1 января 2022 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Правительство Северной столице утвердило повышение цен на проезд в общественном транспорте города с Нового года. Рост составит 5 рублей, однако для обладателей проездных изменения не будут столь большими. Рассказываем, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте в Санкт-Петербурге с 1 января 2022 года.

ЕДИНОРАЗОВЫЙ ПРОЕЗД В МЕТРО И НАЗЕМНОМ ТРАНСПОРТЕ

С 1 января 2022 года тарифы на разовые поездки в метро, автобусе, троллейбусе и трамвае вырастут на 5 рублей. Стоимость одной поездки в метро составит 65 рублей, а в наземном транспорте - 55 рублей.

ПОДОРОЖНИК

Стоимость проезда по билету "Подорожник", которым пользуется большинство жителей Петербурга, тоже вырастет. Однако все равно цены останутся более выгодными. Так, цены станут больше на 4 рубля. Проезд в метро будет стоить 45 рублей, а в наземном транспорте 40 рублей.

С апреля в Петербурге начнут вводить транспортную реформу, уберут часть маршрутов. При этом появится пересадочный тариф, который позволит платить один раз, даже сменяя транспорт в течение часа. Пересадочный тариф "60 минут", по которому стоимость первой поездки на социальном маршруте наземного транспорта составит 40 рублей, второй - 10 рублей, а третья и последующие будут для пассажира бесплатными.

ЕДИНАЯ КАРТА ПЕТЕРБУРЖЦА

А вот для обладателей ЕКП с 1 января наоборот станет ниже. Оплата уменьшится на 4 рубля или 10,2% по сравнению с ценами 2021 года и составит 35 рублей. При использовании мобильных устройств для оплаты проезда стоимость поездки составит 31 рубль. Это на 2 рубля или 6% меньше, чем в этом году.

"МИР"

Стоимость поездки в метро в 2022 году банковской карты платежной системы "МИР" составит 46 рублей при оплате банковской картой в турникете и 41 рубль при оплате токенизированной банковской картой.