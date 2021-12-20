Жители Мурино пожаловались на горы мусора во дворах

Коммунальщики не могут проехать к контейнерам из-за неубранного снега и машин. Фото: Евгений Ставецкий

Жители города-спутника Петербурга Мурино в очередной раз пожаловались на переполненные мусорные контейнеры и горы отходов рядом с ними. Эта ситуация, по словам местных, регулярно повторяется уже несколько месяцев подряд. До недавних пор все ограничилось постами в социальных сетях. Однако терпение горожан лопнуло, и муринцы все же решили пожаловаться властям, а заодно и журналистам. Редакция «Комсомольской правды» получила два обращения и решила разобраться в ситуации.

Житель Мурино Евгений Ставецкий рассказал, что во дворе дома № 7 по улице Шувалова на протяжении последних двух недель мусор вывозят в лучшем случае раз в четыре дня.

- За другие дворы говорить не буду. Но если посмотреть социальные сети, то подобные жалобы появляются по всему городу. В управляющей компании обвинили оператора, - добавил Евгений.

Жители Мурино регулярно жалуются на горы мусора. Фото: Евгений Ставецкий

По словам общественного активиста Юрия Светличного, коммунальщики не могли проехать к контейнерам из-за неубранного снега и машин.

- И если первую проблему удалось решить - улицы недавно расчистили, то со второй все гораздо сложнее. Жители ссылаются на то, что они паркуют свои машины у себя во дворах, которые относятся к общедомовому имуществу, однако если они мешают проезду техники, то они нарушают закон, - уточняет городской активист Юрий Светличный.

Представители регионального оператора по обращению с коммунальными отходами, рассказали, что из 50 актов о заблокированных подъездах к контейнерным площадкам Ленинградской области, 37 пришлись на Мурино.

Отходы не вывозятся иногда неделями. Фото: Евгений Ставецкий

- Случаи, когда автовладелец оставляет свою машину прямо перед мусорными баками происходят не так часто, но все же имеют место быть. Обычно, техника не может забрать отходы из-за того, что заблокированы проезды. Паркуясь, автолюбители оставляют свободное место для проезда легкового авто, не думая, о грузовиках и спецтехнике. Проблема находится на контроле. Наш руководитель Антон Бучнев уже выезжал в Мурино, где встречался с местными властями, - объяснили представители регионального оператора.