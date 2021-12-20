Решение по QR-кодам в ресторанах Петербурга примут на этой неделе

Решение по кодам в ресторанах и кафе примут 23 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ровно неделя остается до 27 декабря, на которое назначено введение системы QR-кодов в заведениях общепита и розничной торговли Петербурга (исключение - продуктовые магазины, аптеки, АЗС, вокзалы и аэропорт). Но рестораторы города на Неве уже обращались к властям, с просьбой перенести «час икс» на 1 февраля. Причина тому - боязнь потерять посетителей, а значит прибыль, в хлебные новогодние праздники. Принять решение в Смольном должны уже на этой неделе.

- На 23 число назначено заседание Оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции. Соответственно, решение будет объявлено, скорее всего, либо 23, либо 24 декабря, - рассказал «КП-Петербург» гендиректор Союза «Улица Рубинштейна» Максим Жуков.

Напомним, что рестораторы просят также разрешить общепиту работать до двух часов ночи (сейчас можно пускать посетителей до 23:00, а закрываться - через час). При этом внутрь пускать будут только людей с QR-кодами. Кроме того, бизнес обязуется поднять планку привитых сотрудников с 80 до 90 процентов и сотрудничать только с теми службами доставки, которые вакцинировали персонал.

Также в заведениях разместят листовки и плакаты с социальной рекламой об опасности ковида и пользе прививок.