Ограничения в Санкт-Петербурге на 27 декабря 2021 года: что закрыто и что будет работать

Ограничения в Санкт-Петербурге на 27 декабря 2021 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На носу Новый год, а в Санкт-Петербурге и введение новых коронавирусных ограничений. С 27 декабря 2021 года в городе начнет действовать система пропусков по QR-кодам практически во всех общественных местах. Рассказываем, какие ждут ограничения в Санкт-Петербурге на 27 декабря 2021 года. Что будет закрыто и что будет работать.

Пока что власти города не принимали решение о закрытии каких-либо заведений в городе. Но все рестораны, кафе, бары, кинотеатры и другие места досуга должны быть закрыты после 23:00 часов.

QR-КОД

С 27 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге вступят в силу QR-коды для непродовольственных магазинов и точек общепита. То есть, теперь сертификат о вакцинации потребуется во всех кафе, барах и ресторанах, кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта, объектах розничной торговли, кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания.

Ранее такие же ограничения уже вступили в силу в: театрах, музеях, цирках, концертных и выставочных залах, кинотеатрах, домах отдыха, гостиницах, бассейнах, фитнес-центрах, спортивных залах, развлекательных заведениях и при проведении церемонии торжественной регистрации брака.