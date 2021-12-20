На «Северной верфи» рассказали, что будут делать с корветом «Проворный» после пожара

Комиссия оценит состояние горевшего корвета. Фото: СЗТП.

На судостроительном заводе «Северная верфь» рассказали о состоянии корвета «Проворный», который загорелся на стапелях в минувшую пятницу. Огонь тушили более суток, при ликвидации возгорания пострадали трое пожарных. Но сотрудникам МЧС удалось сбить пламя и спасти большую часть корабля, строившегося почти девять лет.

- Заводскими службами предварительно установлено, что благодаря смонтированной противопожарной изоляции между надстройкой и палубой корпус корабля не пострадал. Надстройка подлежит демонтажу. Оборудования в надстройке не было, - сообщает пресс-служба «Северной верфи».

В выходные очистку корабля от сгоревших частей проводили сто сотрудников завода. Они откачали воду из корпуса судна и подали внутрь электричество и отопление. Работы на горевшем корвете продолжаются, размер ущерба оценивает специальная комиссия.

Также «Северная верфь» начала переговоры со «Средне-Невским судостроительным заводом» о создании новой надстройки для «Проворного». Точные сроки восстановления всего, что уничтожил огонь, будут названы позднее. На работу комиссии, которая в том числе определит причины пожара, уйдет несколько недель.

Напомним, что корвет «Проворный» - первый серийный корабль проекта 20385. Он предназначен для патрулирования ближней морской зоны, поддержки при высадке морского десанта и так далее.

Корабль был заложен летом 2013 года и спущен на воду для достройки через шесть лет. В 2022 году корвет планировалось передать ВМФ на Тихоокеанский флот.

Напомним, что Следственный комитет по факту пожара возбудил дело о нарушении правил безопасности при проведении работ. Контроль за расследованием взяла прокуратура.

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