Готовая еда, здоровое питание и доставка: как меняются торговые сети, чтобы завоевать сердца покупателей

Мир меняется и неизбежно появляются новые тенденции, которые влияют на поведение покупателей. В 2021 году важными трендами стало падение покупательской способности, массовый уход в онлайн и развитие сервисов доставки. О том, как торговые сети адаптируются к новым реалиям и что это дает покупателям, выясняем с нашими экспертами - исполнительным директором территории Северо-Запад Торговой сети «Перекрёсток» Дарьей Осиновской и директором по продажам макрорегиона Северо-Запад торговой сети «Пятёрочка» Екатериной Родионовой.

НОВЫЙ ФОРМАТ

Гипермаркеты, в которых можно купить все, начиная от хлеба и заканчивая одеждой, постепенно теряют популярность у покупателей. Платежеспособность населения падает и люди тратят в магазинах меньше. А зачем идти в огромный магазин, если купить требуется только самое необходимое?

- Раньше покупатель закупался на неделю, сейчас количество посещений растет, а средний чек уменьшается. В соответствии с этой тенденцией мы проводим реконструкцию и меняем форматы магазинов, чтобы сделать их наиболее эффективными, - говорит директор территории Северо-Запад Торговой сети «Перекрёсток» Дарья Осиновская.

К примеру, совсем недавно в центре Петербурга открылись первые магазины под брендом «Джем» Перекрёсток» с совершенно новой концепцией, рассчитанной на быстрые покупки. Суть в том, чтобы больше внимания уделять готовой еде, продуктам категории fresh, меньше внимания - бакалее и сопутствующим товарам. Для динамичного центра города такой формат кажется самым подходящим. Меняется и «Пятерочка».

- Сейчас доля обновлённых магазинов составляет 35%, в следующем году мы намерены довести их долю до 50%. Магазины становятся ближе к покупателю, предлагая им комфортные условия для совершения покупок и оптимальный ассортимент, - говорит директор по продажам макрорегиона Северо-Запад торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Родионова.

Чтобы понять, как именно меняться, ритейлеры изучают мнение покупателей. Интересуются предпочтениями клиентов, их потребностями, анализируют обратную связь.

- В 2021 году помимо традиционных способов сбора обратной связи через соцсети и мессенджеры мы увеличили неформальное взаимодействие с клиентами - запустили оценку не только нашего сервиса, но и качества продуктов. Это необходимо для того, чтобы «здесь и сейчас» реагировать на запрос покупателей. Всего в уходящем году получено более 7 миллионов оценок. «Работа с клиентами продолжится и в 2022 году», —говорит Дарья Осиновская.

ПОКУПКИ ОНЛАЙН И ГОТОВАЯ ЕДА

Во время пандемии резко вырос спрос на онлайн-доставку продуктов. Сейчас, когда ограничения частично сняты, многие покупатели по-прежнему предпочитают «ходить» в магазин дистанционно. Поэтому продуктовые торговые сети в 2021 году основной упор сделали на развитие сервиса доставки продуктов на базе наших магазинов. В магазинах «Джем» Перекресток» время доставки составляет 30 минут. В «Пятерочке» можно заказать экспресс-доставку за 40-45 минут, причем стоимость продуктов будет такой же, как на полках в магазине.

Еще один важный тренд - покупка в продуктовых магазинах готовой еды. Жители крупных городов экономят время, деньги и голосуют рублем за качественные и недорогие продукты питания, которые можно съесть сразу же после покупки. «Перекресток» делает ставку на собственное производство готовой еды и наращивает ассортимент под маркой «Шеф Перекресток». Продукция для сети магазинов выпускается на фабриках-кухнях.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Пандемия показала нам всем, насколько важно заботиться о своем здоровье, в том числе и в части питания. Продуктовые сети эту тенденцию заметили и быстро на нее откликнулись.

- Мы запустили линейку здоровых продуктов «Зеленая линия» — это широкий ассортимент товаров без искусственных добавок и вредных веществ, с коротким сроком годности: хлеб, выпечка, мясо, сыр, крупы, кулинария, детское питание, кондитерские изделия. Эти продукты сделаны поставщиками, которых мы тщательно проверяем, - говорит Дарья Осиновская.

В МАГАЗИН - ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

Рост популярности онлайн-покупок поставил перед магазинами новую задачу: чем заинтересовать покупателя, чтобы он все-таки сам пришел за товаром. Одними скидками и акциями уже не обойтись - этим сегодня мало кого удивишь. Остается сделать поход в магазин не только полезным, но и … интересным.

- Если уж покупатель выходит из дома за продуктами в магазин, он хочет получить впечатления. Он хочет не просто покупать, но и получать приятные эмоции. Поэтому мы движемся в сторону эмоциональной розницы, развиваем корнеры. В «Перекрестке» можно купить продукцию наших партнеров лепешки из тандыра, суши, шаверму, - добавляет Дарья Осиновская.

Заинтересовать покупателя также помогают дополнительные «опции» в продуктовом магазине - дружественные аптечные сети, зоомагазины, пекарни, целые гастрономические пространства. Яркий пример — это кофе, который наливают теперь почти во всех торговых сетях.

- При этом мы понимаем, что для жителя большого города очень важно свое время, поэтому он хочет быстро приобрести товар и быстро оплатить его: для такого покупателя становится все больше касс самообслуживания, оборудования для самостоятельного сканирования товара в торговом зале, - говорит Екатерина Родионова.

Ну и, конечно, не обошел продуктовые магазины и тренд на экологию. Торговые сети используют переработанные из пластика корзины, пакеты и сумки, электронные чеки, повышая лояльность клиентов и продвигая в массы приверженность принципам устойчивого развития.