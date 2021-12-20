Прогноз на коллективный иммунитет, ручные «тигры» и воссоединение героев «Новогодних приключений Маши и Вити»: Как прошел большой радиомарафон «Техноелка» на Радио «КП»

Грандиозный радиомарафон длился шесть часов подряд. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что получится, если взять немного технического прогресса, щепотку ностальгии по советскому кино, немного прогнозов на будущее, а потом щедро сдобрить это все хорошей музыкой и приправить хорошим настроением? А получится предновогодний радиомарафон «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» - «Техноелка»!

ПЕРЕЖИВАЕМ, НО НЕ УНЫВАЕМ

Почему такое название? Ну, потому что 2021 год был объявлен в России годом науки и техники – и именно так, научно и технично, мы в редакции «КП-Петербург» решили его проводить. Тем более что и город у нас сам по себе такой – настоящая колыбель инноваций!

Инфекционист Алексей Яковлев рассказал, чего нам ждать от омикрон-штамма коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начали, как водится, мощно, продолжили ударно – на протяжении шести часов в эфире нашего радио выступали культовые популяризаторы науки, высокие чиновники, предприниматели, актеры и музыканты. Одними словом, если вы это все вдруг пропустили, знайте – было здорово. Для опоздавших, кстати, в нашей группе «ВКонтакте» сохранена прямая трансляция – настоятельно рекомендуем ознакомиться.

Одним из особых гостей стал генеральный директор компании "Цинкер", производящей уникальные средства для защиты от коррозии, Василий Бочаров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Охватить за шесть часов самые важные, актуальные и горячие темы года непросто – но мы постарались и, в целом, своего добились. Например, большой ломоть эфира был посвящен – ну конечно же – эпидемии коронавируса. И у нас есть для вас хорошие новости. Так, по словам первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Андрея Сараны, уже до конца года Петербург достигнет коллективного иммунитета.

Какой же год науки и техники без науки и технологий? Вот вам 3D-принтер - он в режиме реального времени печатал значки с символикой "Комсомолки", которые можно было забрать на память. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В этом году мы научились бороться с коронавирусом, мы спокойнее воспринимаем эпидемиологические подъемы, - констатировал Андрей Сарана. – Если же говорить конкретно о четвертом подъеме, четвертой волне, то она у нас достаточно низкая по сравнению с предыдущими – прежде всего потому, что у нас очень большое количество привитых. 2 800 000 человек у нас прошли вакцинацию, 163 000 вакцинированы повторно. И еще 900 000 доз вакцины у нас прямо сейчас свободно – соответственно, такое количество людей мы еще можем привить.

Заслуженный врач России, профессор-инфекционист Алексей Яковлев, в свою очередь, призвал не нагнетать панику из-за нового штамма «омикрон».

Год оказался непростым - но мы верим, что дальше будет только лучше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- «Что будет» - это на сегодняшний день в основном гадание на кофейной гуще, - констатировал специалист. – Единственное, что мы знаем – что «омикрон» передает намного эффективнее, чем все предыдущие штаммы. Но к чему это приведет – пока сказать никто не может. Даже из ЮАР, где его впервые выявили, приходят противоречивые данные: с одной стороны, говорят, что «омикрон» вызывает более легкое заболевание, с другой – растет избыточная смертность, и это настораживает.

Без чудес на марафоне не обошлось - в том числе и вот таких, "микромагических". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТИГРА В КАЖДЫЙ ДОМ

К слову, пока в студии велись общественно-значимые разговоры, в редакции творилась своя феерия. Во-первых, у нас бесперебойно работал самый настоящий 3D-принтер, любезно предоставленный Университетом ИТМО – печатал брелки с символикой «Комсомолки», которые можно было забрать себе на память. Во-вторых, особыми – мы бы даже сказали, почетными – гостями стали огненно-рыжие, в полосочку, коты из «Республики кошек» - Бруклин и Челси. Это мы так совместили науку и технику с китайским гороскопом – не забывайте, что по нему 2022 будет годом тигра. Бруклин и Челси, собственно, и вели себя как настоящие тигры – обилия народа не пугались, активно обследовали редакцию и радиорубку на предмет интересных уголков и закоулков и знакомились с гостями. К слову, Бруклин и Челси постоянно живут в «Республике», и их можно забрать в добрые руки. А теперь посмотрите на эти потрясающие фотографии и попробуйте сказать, что вам не захотелось.

Привести в редакцию настоящего тигра нам не разрешили. Но вот такие ручные тигрики из "Республики кошек", думается нам, ничуть не хуже. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А если вы вдруг равнодушны к котикам (что вы такое вообще?..), то вам наверняка было бы интересно – в тему уходящего года – послушать людей от науки. Их на марафоне набралась целая плеяда. Так, например, известный популяризатор науки Яков Сомов откровенно рассказал о том, что вообще с ней – с наукой – сейчас происходит в России, ив чем главная проблема дистанционного образования.

Генеральный диреектор медицинского центра "Кардиоклиника" Екатерина Борисова рассказала, как в Новый год и далее сохранить свое сердце здоровым. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Образование в онлайне столкнулось с потерей мотивации, - объяснил Сомов. – Знаете, директор Netflix – сервиса, который снимает и показывает сериалы – рассказал как-то, что их главный конкурент – это сон. Они уже придумали, как бесконечно снимать сериалы, но людям интереснее спать. И это развлекательный контент. С образовательным, соответственно, еще сложнее. Так что мы сейчас все в поисках нового жанра – такого, чтобы можно было и вкладывать человеку в голову серьезные знания и вместе с этим сделать так, чтобы ему было постоянно интересно.

Зарядиться новогодним настроением пришли десятки гостей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДЕНЕГ НЕТ – ЕСТЬ НАСТРОЕНИЕ

Впрочем, ладно, наука – вещь, как ни крути, специфическая, и истинных ее поклонников, думается нам, найдется не так уж много. Другое дело – экономика. Зарплаты, цены, прогнозы и вот это вот все. Экономику мы в нашем грандиозном марафоне тоже затронули – да не с кем-нибудь, а с одним из лучших экономических обозревателей Петербурга Дмитрием Прокофьевым. Вот вы знаете, какая в этом году реальная инфляция? А наши слушатели теперь знают – от 10 до 20 %, в зависимости от группы товаров.

Новый год уже не за горами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вы знаете, еще в позапрошлом веке экономисты обратили внимание вот на такой феномен: во время тяжелейшего экономического кризиса в Ирландии, когда у людей вообще не было денег, продукты продолжали дорожать, - объяснил Дмитрий Прокофьев. – Казалось бы, почему? Да вот как раз потому, что у людей не было денег. Смотрите, какая история: мы на продукты тратим от 30 до 40 % своих доходов. Если денег у вас нет, вы приходите в магазин и начинаете искать то, что подешевле. А производитель потом смотрит в отчет по продажам и думает: «раз они пользуются спросом, то надо бы повысить на них цены. А то, что спросом не пользуется, надо перестать производить». Вот и все – простая экономика.

Завершился марафон большим праздничным концертом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме того, Дмитрий Прокофьев посоветовал хранить финансовую подушку (если она у вас есть, конечно) в долларах – потому что «бакс, он и в Африке бакс». Кроме того, если подушка большая, часть ее можно хранить на депозите – хоть существующие ставки инфляцию и не перекрывают, но конкурировать с ней вполне способны. Записывайте, записывайте – а лучше скопируйте и сохраните, перед Новым годом особенно актуально.

Немного легкого летнего регги - самое то, что нужно холодной петербургской зимой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одними словом, вышло насыщенно и интересно – самое то, что нужно перед Новым годом, чтобы поднять себе настроение и зарядиться позитивом. Финальным же ударным аккордом стал большой концерт, в котором выступили группы «Торба-на-Круче», «Акимама» и «Препинаки». Ну а если вас по каким-то причинам не было с нами, не расстраивайтесь: трансляция марафона уже доступна в официальной группе «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» ВКонтакте.

На концерте жару давал Макс ИвАнов - бессменный лидер знаменитой группы "Торба-на-Круче". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

МАША И ВИТЯ: 46 ЛЕТ СПУСТЯ

Настоящим гвоздем вечера стала встреча в одной студии актеров по-настоящему культового, легендарного и всеми любимого кино: «Новогодних приключений Маши и Вити». Этот легкий мюзикл пользуется всенародной любовь на протяжении вот уже – вдумайтесь – 46 лет! Увы, многих актеров, без которых наше детство было бы далеко не таким счастливым и светлым, уже нет на свете. Но ключевой состав – Наталью Симонову, Юрия Нахратова, Бориса Смолкина и Валентину Кособуцкую, сыгравших Машу, Витю, Старичка-лесовичка и Бабу Ягу – нам все же удалось разыскать. Вышло весело, уютно, местами ностальгически – с теплыми воспоминаниями и актерскими байками.

Главным событием вечера стало воссоединение героев "Новогодних приключений Маши и Вити". Узнаете Витю справа на фото? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вы знаете, я всю свою роль – небольшую, но, скажем так, выразительную – висел на дереве, - поделился Борис Смолкин. – Меня вешали на пожарном ремне, и я висел. Смену. Можете себе представить? А еще в советские времена очень ценился труд работников – такелажников, кабельщиков и так далее. Поэтому даже когда объявляли обед, снимать меня никто не спешил! И я продолжал висеть. Ко мне подбегали сердобольные гримеры, помощники режиссера кормили меня какими-то сосисками. Так что это только кажется, что детская сказка, ничего сложного. На самом деле – более чем серьезная и сложная работа.

Какой же праздник без Деда Мороза? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К слову, о том, как снимались «Новогодние приключения Маши и Вити», как выглядят их герои, и чем они сейчас занимаются, мы вам подробно расскажем в одном из ближайших номеров – не пропустите!