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Общество20 декабря 2021 15:38

Прогноз на коллективный иммунитет, ручные «тигры» и воссоединение героев «Новогодних приключений Маши и Вити»: Как прошел большой радиомарафон «Техноелка» на Радио «КП»

Шесть часов сплошного позитива – то, что нужно, чтобы войти в праздничный ритм
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Грандиозный радиомарафон длился шесть часов подряд.

Грандиозный радиомарафон длился шесть часов подряд.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что получится, если взять немного технического прогресса, щепотку ностальгии по советскому кино, немного прогнозов на будущее, а потом щедро сдобрить это все хорошей музыкой и приправить хорошим настроением? А получится предновогодний радиомарафон «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» - «Техноелка»!

ПЕРЕЖИВАЕМ, НО НЕ УНЫВАЕМ

Почему такое название? Ну, потому что 2021 год был объявлен в России годом науки и техники – и именно так, научно и технично, мы в редакции «КП-Петербург» решили его проводить. Тем более что и город у нас сам по себе такой – настоящая колыбель инноваций!

Инфекционист Алексей Яковлев рассказал, чего нам ждать от омикрон-штамма коронавируса.

Инфекционист Алексей Яковлев рассказал, чего нам ждать от омикрон-штамма коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начали, как водится, мощно, продолжили ударно – на протяжении шести часов в эфире нашего радио выступали культовые популяризаторы науки, высокие чиновники, предприниматели, актеры и музыканты. Одними словом, если вы это все вдруг пропустили, знайте – было здорово. Для опоздавших, кстати, в нашей группе «ВКонтакте» сохранена прямая трансляция – настоятельно рекомендуем ознакомиться.

Одним из особых гостей стал генеральный директор компании "Цинкер", производящей уникальные средства для защиты от коррозии, Василий Бочаров.

Одним из особых гостей стал генеральный директор компании "Цинкер", производящей уникальные средства для защиты от коррозии, Василий Бочаров.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Охватить за шесть часов самые важные, актуальные и горячие темы года непросто – но мы постарались и, в целом, своего добились. Например, большой ломоть эфира был посвящен – ну конечно же – эпидемии коронавируса. И у нас есть для вас хорошие новости. Так, по словам первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Андрея Сараны, уже до конца года Петербург достигнет коллективного иммунитета.

Какой же год науки и техники без науки и технологий? Вот вам 3D-принтер - он в режиме реального времени печатал значки с символикой "Комсомолки", которые можно было забрать на память.

Какой же год науки и техники без науки и технологий? Вот вам 3D-принтер - он в режиме реального времени печатал значки с символикой "Комсомолки", которые можно было забрать на память.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В этом году мы научились бороться с коронавирусом, мы спокойнее воспринимаем эпидемиологические подъемы, - констатировал Андрей Сарана. – Если же говорить конкретно о четвертом подъеме, четвертой волне, то она у нас достаточно низкая по сравнению с предыдущими – прежде всего потому, что у нас очень большое количество привитых. 2 800 000 человек у нас прошли вакцинацию, 163 000 вакцинированы повторно. И еще 900 000 доз вакцины у нас прямо сейчас свободно – соответственно, такое количество людей мы еще можем привить.

Заслуженный врач России, профессор-инфекционист Алексей Яковлев, в свою очередь, призвал не нагнетать панику из-за нового штамма «омикрон».

Год оказался непростым - но мы верим, что дальше будет только лучше.

Год оказался непростым - но мы верим, что дальше будет только лучше.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- «Что будет» - это на сегодняшний день в основном гадание на кофейной гуще, - констатировал специалист. – Единственное, что мы знаем – что «омикрон» передает намного эффективнее, чем все предыдущие штаммы. Но к чему это приведет – пока сказать никто не может. Даже из ЮАР, где его впервые выявили, приходят противоречивые данные: с одной стороны, говорят, что «омикрон» вызывает более легкое заболевание, с другой – растет избыточная смертность, и это настораживает.

Без чудес на марафоне не обошлось - в том числе и вот таких, "микромагических".

Без чудес на марафоне не обошлось - в том числе и вот таких, "микромагических".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТИГРА В КАЖДЫЙ ДОМ

К слову, пока в студии велись общественно-значимые разговоры, в редакции творилась своя феерия. Во-первых, у нас бесперебойно работал самый настоящий 3D-принтер, любезно предоставленный Университетом ИТМО – печатал брелки с символикой «Комсомолки», которые можно было забрать себе на память. Во-вторых, особыми – мы бы даже сказали, почетными – гостями стали огненно-рыжие, в полосочку, коты из «Республики кошек» - Бруклин и Челси. Это мы так совместили науку и технику с китайским гороскопом – не забывайте, что по нему 2022 будет годом тигра. Бруклин и Челси, собственно, и вели себя как настоящие тигры – обилия народа не пугались, активно обследовали редакцию и радиорубку на предмет интересных уголков и закоулков и знакомились с гостями. К слову, Бруклин и Челси постоянно живут в «Республике», и их можно забрать в добрые руки. А теперь посмотрите на эти потрясающие фотографии и попробуйте сказать, что вам не захотелось.

Привести в редакцию настоящего тигра нам не разрешили. Но вот такие ручные тигрики из "Республики кошек", думается нам, ничуть не хуже.

Привести в редакцию настоящего тигра нам не разрешили. Но вот такие ручные тигрики из "Республики кошек", думается нам, ничуть не хуже.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А если вы вдруг равнодушны к котикам (что вы такое вообще?..), то вам наверняка было бы интересно – в тему уходящего года – послушать людей от науки. Их на марафоне набралась целая плеяда. Так, например, известный популяризатор науки Яков Сомов откровенно рассказал о том, что вообще с ней – с наукой – сейчас происходит в России, ив чем главная проблема дистанционного образования.

Генеральный диреектор медицинского центра "Кардиоклиника" Екатерина Борисова рассказала, как в Новый год и далее сохранить свое сердце здоровым.

Генеральный диреектор медицинского центра "Кардиоклиника" Екатерина Борисова рассказала, как в Новый год и далее сохранить свое сердце здоровым.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Образование в онлайне столкнулось с потерей мотивации, - объяснил Сомов. – Знаете, директор Netflix – сервиса, который снимает и показывает сериалы – рассказал как-то, что их главный конкурент – это сон. Они уже придумали, как бесконечно снимать сериалы, но людям интереснее спать. И это развлекательный контент. С образовательным, соответственно, еще сложнее. Так что мы сейчас все в поисках нового жанра – такого, чтобы можно было и вкладывать человеку в голову серьезные знания и вместе с этим сделать так, чтобы ему было постоянно интересно.

Зарядиться новогодним настроением пришли десятки гостей.

Зарядиться новогодним настроением пришли десятки гостей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДЕНЕГ НЕТ – ЕСТЬ НАСТРОЕНИЕ

Впрочем, ладно, наука – вещь, как ни крути, специфическая, и истинных ее поклонников, думается нам, найдется не так уж много. Другое дело – экономика. Зарплаты, цены, прогнозы и вот это вот все. Экономику мы в нашем грандиозном марафоне тоже затронули – да не с кем-нибудь, а с одним из лучших экономических обозревателей Петербурга Дмитрием Прокофьевым. Вот вы знаете, какая в этом году реальная инфляция? А наши слушатели теперь знают – от 10 до 20 %, в зависимости от группы товаров.

Новый год уже не за горами.

Новый год уже не за горами.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вы знаете, еще в позапрошлом веке экономисты обратили внимание вот на такой феномен: во время тяжелейшего экономического кризиса в Ирландии, когда у людей вообще не было денег, продукты продолжали дорожать, - объяснил Дмитрий Прокофьев. – Казалось бы, почему? Да вот как раз потому, что у людей не было денег. Смотрите, какая история: мы на продукты тратим от 30 до 40 % своих доходов. Если денег у вас нет, вы приходите в магазин и начинаете искать то, что подешевле. А производитель потом смотрит в отчет по продажам и думает: «раз они пользуются спросом, то надо бы повысить на них цены. А то, что спросом не пользуется, надо перестать производить». Вот и все – простая экономика.

Завершился марафон большим праздничным концертом.

Завершился марафон большим праздничным концертом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме того, Дмитрий Прокофьев посоветовал хранить финансовую подушку (если она у вас есть, конечно) в долларах – потому что «бакс, он и в Африке бакс». Кроме того, если подушка большая, часть ее можно хранить на депозите – хоть существующие ставки инфляцию и не перекрывают, но конкурировать с ней вполне способны. Записывайте, записывайте – а лучше скопируйте и сохраните, перед Новым годом особенно актуально.

Немного легкого летнего регги - самое то, что нужно холодной петербургской зимой.

Немного легкого летнего регги - самое то, что нужно холодной петербургской зимой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одними словом, вышло насыщенно и интересно – самое то, что нужно перед Новым годом, чтобы поднять себе настроение и зарядиться позитивом. Финальным же ударным аккордом стал большой концерт, в котором выступили группы «Торба-на-Круче», «Акимама» и «Препинаки». Ну а если вас по каким-то причинам не было с нами, не расстраивайтесь: трансляция марафона уже доступна в официальной группе «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» ВКонтакте.

На концерте жару давал Макс ИвАнов - бессменный лидер знаменитой группы "Торба-на-Круче".

На концерте жару давал Макс ИвАнов - бессменный лидер знаменитой группы "Торба-на-Круче".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

МАША И ВИТЯ: 46 ЛЕТ СПУСТЯ

Настоящим гвоздем вечера стала встреча в одной студии актеров по-настоящему культового, легендарного и всеми любимого кино: «Новогодних приключений Маши и Вити». Этот легкий мюзикл пользуется всенародной любовь на протяжении вот уже – вдумайтесь – 46 лет! Увы, многих актеров, без которых наше детство было бы далеко не таким счастливым и светлым, уже нет на свете. Но ключевой состав – Наталью Симонову, Юрия Нахратова, Бориса Смолкина и Валентину Кособуцкую, сыгравших Машу, Витю, Старичка-лесовичка и Бабу Ягу – нам все же удалось разыскать. Вышло весело, уютно, местами ностальгически – с теплыми воспоминаниями и актерскими байками.

Главным событием вечера стало воссоединение героев "Новогодних приключений Маши и Вити". Узнаете Витю справа на фото?

Главным событием вечера стало воссоединение героев "Новогодних приключений Маши и Вити". Узнаете Витю справа на фото?

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вы знаете, я всю свою роль – небольшую, но, скажем так, выразительную – висел на дереве, - поделился Борис Смолкин. – Меня вешали на пожарном ремне, и я висел. Смену. Можете себе представить? А еще в советские времена очень ценился труд работников – такелажников, кабельщиков и так далее. Поэтому даже когда объявляли обед, снимать меня никто не спешил! И я продолжал висеть. Ко мне подбегали сердобольные гримеры, помощники режиссера кормили меня какими-то сосисками. Так что это только кажется, что детская сказка, ничего сложного. На самом деле – более чем серьезная и сложная работа.

Какой же праздник без Деда Мороза?

Какой же праздник без Деда Мороза?

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К слову, о том, как снимались «Новогодние приключения Маши и Вити», как выглядят их герои, и чем они сейчас занимаются, мы вам подробно расскажем в одном из ближайших номеров – не пропустите!

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