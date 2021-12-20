Где привиться от коронавируса на новогодних праздниках 2022 в Санкт-Петербурге: Адреса и график работы пунктов вакцинации

Как будут работать пункты вакцинации в новогодние выходные в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На новогодних длинных выходных в Северной столице продолжится работа пунктов вакцинации во всех районах города. Однако график работы с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года немного изменится. Публикуем список пунктов вакцинации по районом, где привиться от коронавируса на новогодних праздниках 2022 в Санкт-Петербурге.

Амиралтейский район

В Адмиралтейском районе на протяжении новогодних праздников будут работать только четыре пункта вакцинации: в поликлиниках №24, 27 и 28, а также в ТК "Пик" на улице Ефимова. График работы можно посмотреть по ссылке.

Василеостровский район

В Василеостровском районе пункты вакцинации также будут работать 31 декабря, после два выходных 1 и 2 января, а также с 3 по 9 января рабочие дни. Открыты будут лишь четыре поликлиники. Адреса и график работы.

Выборгский район

В Выборгском районе в списке рабочих на новогодних выходных - 17 пунктов вакцинации. Так, например, кабинет в "Гранд-Каньоне" будет работать все дни с 31 декабря по 9 января. Также на протяжении всех дней будет принимать желающих привиться поликлиника №52 на улице Асафьева. Даем полный список.

Калининский район

Все дни с 31 декабря по 9 декабря можно будет привиться от коронавируса пункте, расположенном в поликлинике №112 на проспекте Науки. В остальные дни для жителей Калининского района будут доступны по 5-6 пунктов вакцинации. Адреса и график по ссылке.

Кировский район

Для жителей Кировского района в праздничные дни будут работать семь прививочных пунктов, в том числе в ТРК "Французский бульвар". Некоторые из них будут открыты даже 1 января. График работы по ссылке.

Колпинский район

С 31 декабря по 1 января в Колпинском районе будут работать только по одному прививочному пункту с 10 до 12 часов, 2 января также будет открыт пункт, но уже с 9 до 13 часов. В остальные дни кабинеты вакцинации также будут доступны только в утреннее время, но уже по четыре пункта в день. Адреса и график работы.

Красногвардейский район

Помимо пунктов вакцинации в поликлиниках во время выходных жителям района будут доступны пункты в ТРЦ "Заневский Каскад" и "Охта молл". Ссылка на график работы.

Красносельский район

В Красносельском районе на праздничные дни будут работать только семь прививочных пункта. При этом, 1 и 2 января закрыты будут все. Адреса и график работы.

Кронштадтский район

Единственный пункт вакцинации в Кронштадте, который будет работать в новогодние дни - в поликлинике №74 на Комсомольской улице. Выходными днями станут с 31 декабря по 2 января, а также 7 и 9 января. В остальное время с 9:00 до 18:00. Ссылка на график работы.

Курортный район

В Курортном районе полностью выходными днями станут 1, 3, 5 и 7 января. В эти дни прививочные пункты работать не будут. Остальной график работы можно посмотреть по ссылке.

Московский район

Пункты вакцинации в Московском районе Петербурга будут работать все дни. Также открыт мобильный пункт в ТРК "Питер Радуга, кроме 31 декабря, 1, 2, 3 и 7 января. Ссылка на график и адреса пунктов.

Невский район

У жителей Невского района будет возможность вакцинироваться вообще в любое время. Пункт в поликлинике №8 на улице Новоселов на протяжении всех новогодних праздников будет работать круглосуточно. Работу остальных пунктов смотрите в графике по ссылке.

Петроградский район

В Петроградской районе работать будут четыре пункта вакцинации в поликлиниках №30, 32 и 34 и в Первом медицинском университете на Льва Толстого, дом 6/8. Причем у всех выходными днями станут 1 и 9 января. Ссылка на график работы.

Петродворцовый

В Петродворцовом районе пункты вакцинации будут работать при поликлинике №12 и в Николаевской больнице. График работы по ссылке.

Приморский район

В Приморском районе на протяжении праздничных дней будут доступны по 2-3 пункта вакцинации в поликлиниках, а также еще в ТЦ "Гулливер", "Старая Деревня", "Сити Молл", "Питерленд", "Лео Молл", в Долгоозерном рынке и гипермаркете "Окей" на Богатырском проспекте. Ссылка на график работы.

Пушскинский район

В новогодние выходные в районе будут работать пункты вакцинации и в городе Пушкин, Шушарах и Славянке. Публикуем график и список.

Фрунзенский район

Во Фрунзенском районе с 31 декабря по 9 января будут работать девять пунктов вакцинации. По ссылке можно узнать какие и в какие дни.

Центральный район

В Центральном районе выходным днем станет 1 января. В остальные дни будут доступны пункты вакцинации в ТЦ "Невский", а также в поликлиниках №37, 38 и 39. График работы по ссылке.