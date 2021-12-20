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Общество20 декабря 2021 7:05

В каких квартирах хотят жить петербуржцы

Эксперты назвали признаки идеального жилья и рассказали, как его строят
Оксана Никулина
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В каких квартирах хотят жить петербуржцы.

В каких квартирах хотят жить петербуржцы.

Заходишь в новую квартиру и понимаешь: это именно то, что нужно! Но как проектировщикам и застройщикам удается предугадать наши желания и создать «квартиру мечты»? Такая прозорливость - результат сотрудничества участников рынка недвижимости и ... самих покупателей. В последнее время застройщики все чаще вовлекают будущих новоселов в создание жилого комплекса. Интересуются их мнением, потребностями и потом воплощают самые актуальные пожелания на практике.

В каких квартирах хотят жить петербуржцы? Как именно можно повлиять на создание «квартиры мечты»? Какие решения наиболее востребованы у покупателей? На эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» ответит Ольга Семенова-Тян-Шанская, директор по маркетингу сегмента «Жилищное строительство, Россия» компании ЮИТ. Слушайте программу 20 декабря в 17.33 на частоте 92.0 FM.

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