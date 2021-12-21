«Автодор» назвал тарифы на проезд по КАД-2

Стоимость первого участка строительства КАД-2 оценивается примерно в 170 миллиардов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мегапроект по строительству КАД-2 в Петербурге и Ленобласти продолжает обрастать подробностями. Так, «Автодор» в первом приближении определился с трассировкой новой кольцевой – об этом «Комсомолке» во вторник, 21 декабря, рассказал председатель правления группы компаний Вячеслав Петушенко.

- Пока что окончательное решение не принято, мы еще будем смотреть по экономической целесообразности, - пояснил собеседник издания. – Но уже понятно, что КАД-2 совершенно точно не пойдет по «бетонке» (трасса А-120, она же «Санкт-Петербургское Южное полукольцо» - ранее использовать ее предлагал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, прим.ред.) и не будет максимально приближен к Петербургу – то есть, она разместится примерно между «бетонкой» и существующей кольцевой, КАД-1.

Новая кольцевая пройдет между КАД-2 и "бетонкой". Фото: Олег ЗОЛОТО

Бюджет проекта пока что не определен – для того, чтобы его сформировать, нужно изучить наличие необходимой инфраструктуры в тех краях и понять, нуждается ли она в ремонте и модернизации. Однако предварительно первый участок протяженностью в 111 километров от трассы М-11 «Москва-Санкт-Петербург» до А-181 «Скандинавия» обойдется примерно в 170 миллиардов рублей.

- Строительство планируется вести с привлечением Фонда национального благосостояния и заемных средств, - уточнил Вячеслав Петушенко. – Поэтому КАД-2 точно будет платной. Что касается тарифов – мы будем придерживаться соответствующего распоряжения правительства России. Для легковых автомобилей тариф составит не более двух с половиной рублей за километр.

Впрочем, когда именно первый участок КАД-2 введут в эксплуатацию, пока не известно – до конца года «Автодор» только намерен направить в правительство экономическое обоснование и предпроектную документацию. Поэтому, по словам Вячеслава Петушенко, не исключено, что к моменту ввода первого участка новой кольцевой в эксплуатацию тарифы вырастут по всей России – в том числе и на КАД-2.

Точных сроков начала строительства КАД-2 пока нет - до конца года планируется подготовить экономическое обоснование и предпроектную документацию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну и последний вопрос, больше всего волнующий наших читателей – что там с дачами? Потребуется ли их сносить ради строительства новой кольцевой? Ответ неутешительный – да, совсем без захода на частные территории проложить КАД-2 не получится при всем желании.

- Но мы уже прилагаем все усилия к тому, чтобы это вмешательство минимизировать, - констатировал Вячеслав Петушенко. – Поэтому какого-то массового снова и выкупа участков не планируется. Участки, где это все-таки придется делать, пока что назвать, к сожалению, нельзя – какая-то определенность появится только после формирования полноценного рабочего проекта.

Напомним: о намерении построить вторую кольцевую автодорогу вокруг Петербурга правительство города задумывалось еще с 1990-х годов. Проект много раз менял трассировки и переносился – а уже существующий КАД тем временем понемногу забивался транспортом и исчерпывал пропускную способность. Однако, похоже, что на этот раз мегапроект как никогда близок к реализации – в июле 2021 года его реанимировал лично президент Владимир Путин на совещании с транспортными блоками Петербурга и Ленинградской области.

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