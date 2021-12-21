Интернет - не роскошь: как цифровые технологии меняют Петербург и Ленобласть. Фото предоставлено компанией Ростелеком.

Наше будущее неразрывно связано с «цифрой». Гаджеты стали частью повседневности, автоматизация и искусственный интеллект трансформируют компании и предприятия. Развитие IT-направлений – ориентир государства. О том, как цифровые технологии изменили и еще изменят нашу жизнь, рассказал вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

ВРЕМЯ «ЦИФРЫ»

Одна из основных тенденций современной жизни - цифровизация. То есть перевод процессов практически всех сфер в электронный формат. Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в нашей стране стартовала несколько лет назад, но пандемия стала катализатором масштабного ускоренного внедрения цифровых сервисов в повседневную жизнь.

- Развитие цифровых технологий, прежде всего, связано с развитием цифровой инфраструктуры, и мы активно ее совершенствуем. В Петербурге компания имеет разветвленную подземную инфраструктуру - кабельную канализацию, протяженность которой составляет десятки тысяч километров. Мы ее активно используем и строим новую. Содержать такие сети дорого, но зато они позволяют уйти от размещения проводов на фасадах домов, что для исторического Петербурга весьма проблематично и актуально, - говорит вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» Ростелеком» Александр Логинов.

Компания «Ростелеком» продвигает концепцию smart-опор – решения, позволяющего оптимизировать инфраструктуру сотовой связи в городском пространстве: на одной опоре одновременно могут установить свое оборудование сразу несколько операторов, что особенно актуально при строительстве сетей 5G. К тому же, смарт-опора позволяет решить несколько урбанистических задач: разместить точку WI-FI, модуль видеонаблюдения и другое оборудование. На территории Северо-Западного региона планируется установить более 100 таких опор.

для обеспечения сотовой связи и реализации различных проектов в рамках программы «Умный город». Опоры оснащены системой видеонаблюдения, видеоэкранами для трансляции фото- и видеоконтента. уже установлено более ста таких smart-опор.

Фото предоставлено компанией Ростелеком.

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ВСЕХ

Действительность такова, что без интернета у нас нет доступа к современному образованию, финансовым институтам и достойной работе. В то же время удаленные уголки нашей страны до сих пор остаются без связи.

- Одна из важных задач - устранение цифрового неравенства между городским и сельским населением. Для ее решения к 2030 году мы должны зайти в 24 тысячи малых населенных пунктов по всей стране, чтобы их жители могли пользоваться качественной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом. В этом году «Ростелеком» уже установил и запустил на территории Северо-Запада 37 базовых станций, на следующий год запланировано более 200, - продолжает Александр Логинов.

В Ленобласти «Ростелеком» принимает активное участие в крупных проектах: в 2021 году организованы системы видеонаблюдения на ЕГЭ и в Единый день голосования на территории всей Ленинградской области, завершен процесс масштабной реконструкции уличного освещения в городе Волхове. В начале ноября компания запустила в эксплуатацию систему интеллектуального уличного видеонаблюдения в селе Старая Ладога.

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ

В 2021 году в Петербурге был открыт уникальный объект инфраструктуры связи - современный центр обработки данных компании «Ростелекома». Для его создания было спроектировано и построено собственное здание. Клиентам ЦОДа доступен широкий перечень услуг, включая размещение серверного оборудования, предоставление облачной инфраструктуры и сервисов.

- По нашим прогнозам в следующем году центр обработки данных исчерпает свой ресурс, поэтому обсуждается строительство нового объекта. Это перспективное направление для инвестиций, - добавил Александр Логинов.

Мало обрабатывать и хранить данные, важно обеспечивать их безопасность. Тем более сегодня, когда количество киберугроз с каждым днем возрастает. Для предприятий это трудоемкая задача: нужно найти грамотного специалиста, содержать его, приобрести специальное оборудование. К тому же хакеры часто имеют более высокую квалификацию, чем штатный персонал.

- Мы предлагаем комплексные решения по кибербезопасности для предприятий. Сначала тестируем собственные системы защиты клиентов, выявляем уязвимые места и предлагаем варианты их защиты, - добавляет Александр Логинов.

КСТАТИ

В Петербурге появится ультраскоростной интернет

В следующем году «Ростелеком» планирует запустить в нашем городе оптические сети по технологии 10 GPON. Это позволит передавать данные со скоростью до 3-5 Гбит/с. Пользователи смогут бесконфликтно использовать большое количество устройств, в том числе с видео и стримингом в UHD, онлайн-играми и обучением с AR и VR.

Для этого не требуется модернизация существующей кабельной инфраструктуры, нужна только замена части оборудования и домашних роутеров. Пилотным станет Невский район.