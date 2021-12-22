Самое высокое и яркое северное сияние на 61 широте за 2021 год сняли в Карелии

В Карелии сняли самое яркое северное сияние на 61 широте за 2021 год Фото: принтскрин видео.

Жительница Санкт-Петербурга Катя Стрельникова сняла потрясающей красоты видео с северным сиянием. Кадры были сделаны ночью 20 декабря 2021 года. Так как в это время в Петербурге и Ленинградской области было пасмурно, охотница за Авророй отправилась в соседнюю Карелию. Так она смогла поймать самое высокое и яркое северное сияние на 61-й широте за 2021 год.

- 20 декабря единственный раз за год параметр Bz ненадолго обосновался в отметке ниже -20. Если бы плотный ветер воздействовал на Землю более продолжительное время, то можно было бы рассчитывать на хорошую видимость северного сияния даже в Москве. Но чуда не случилось, поток не был достаточно долго плотным, воздействовал на Землю весьма лениво. Суммарно сияло недолго, непродолжительное время сияния компенсировала его красочность, высота и яркость, - рассказала девушка.

Для того, чтобы заснять красоту, девушке пришлось уехать из Петербурга за Сортавалу. Но и там полная Луна мешала смотреть на Аврору. Тем не менее, ей удалось поймать красочные переливы в свой объектив.

На кадрах видно, как яркое сияние играет в небе, переливаясь лентами, меняются вспышки то зеленого, то розового цвета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Космонавт с МКС снял северное сияние над Петербургом

На снимке зеленая полоса "Авроры" "обнимает" Землю (подробности)

Северное сияние в Санкт-Петербурге 2020: Как "ловить" и где смотреть редкое природное явление

"Охотник" за северным сиянием рассказал, как не пропустить самые красивые солнечные вспышки (подробности)