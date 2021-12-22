Смольный перенес введение QR-кодов в ресторанах и магазинах с 27 декабря на 2 января

Введение кодов перенесли на 2 января. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Петербурга перенесли введение QR-кодов на предприятиях общепита и объектах розничной торговли с 27 декабря на 2 января. Ранее об отсрочке попросили бизнесмены, которые не хотели упускать прибыль в новогодние каникулы - у многих они «год кормят». Но рестораторы надеялись на отсрочку до 1 февраля. Смольный дал лишь несколько дней.

- Внесены новые изменения в Постановление №121: введение QR-кодов в предприятиях общепита и объектах розничной торговли переносится с 27 декабря на 2 января. В новогоднюю ночь общепит сможет работать без ограничений по времени, - сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Кроме того, с 1 января заполняемость кинотеатров в Петербурге увеличивается с 50% до 75% от количества посадочных мест в зале. Еще одно изменение - результат ПЦР-теста теперь действителен лишь 48 часов, а не 72.

- Граждане, перенесшие заболевание, смогут посещать мероприятия и объекты с ограниченным доступом при наличии действующих документов, предусмотренных в приказе Минздрава от 12.11.2021 № 1053н и подтверждающих факт перенесенного заболевания, - говорится в тексте постановления.

Напомним, что власти уже не раз переносили введение системы QR-кодов в кафе-ресторанах и магазинах (кроме продуктовых, АЗС, вокзалов и ресторанов, аптек). Изначально ужесточение мер планировалось на 1 декабря, потом его сместили на 27 число, а теперь сдвинули на 2 января.

Решение было принято на заседании городского Оперативного штаба, которое состоялось 23 декабря.

Напомним, что накануне актиковидные ограничения на новогодние праздники подкорректировали в Ленинградской области. В частности, ресторанам и кафе разрешили работать до двух ночи. Но посетителям QR-код все равно потребуется.