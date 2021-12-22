Указ губернатора об ограничениях из-за коронавируса на новогодние праздники 2022 в Санкт-Петербурге: официальный текст

Указ губернатора Александра Беглова об ограничениях из-за коронавируса на новогодние праздники 2022 в Санкт-Петербурге: официальный текст Фото: Олег ЗОЛОТО

В среду, 22 декабря 2021 года, правительство города на Неве выпустило новое постановление, по которому коронавирусные ограничения на время праздничных новогодних дней будут смягчены. Горожане смогут веселиться в новогоднюю ночь в ресторанах, а QR-коды начнут действовать только со 2 января 2022 года. Публикуем официальный текст указа губернатора об ограничениях из-за коронавируса на новогодние праздники 2022 в Санкт-Петербурге.

Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление Правительства Санкт Петербурга от 13.03.2020 № 121.

1. В новогоднюю ночь предприятия общественного питания смогут работать без ограничений по времени. В связи с этим действие соответствующего ограничения приостанавливается с 23.00 31 декабря до 06.00 1 января. При этом условие, разрешающее посещение общепита исключительно посетителям, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание либо имеющим медотвод, начнет действовать с 2 января.

2. Для объектов розничной торговли начало действия аналогичного условия также переносится с 27 декабря на 2 января.

3. С 1 января с 50% до 75% увеличивается наполняемость кинозалов.

4. В связи с принятием постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.12.2021 № 33 уточняется срок действия отрицательного ПЦР-теста. Теперь он определяется от времени получения результата и составляет 48 часов.

5. Граждане, перенесшие заболевание, смогут посещать мероприятия и объекты с ограниченным доступом при наличии действующих документов, предусмотренных в приказе Минздрава от 12.11.2021 № 1053н и подтверждающих факт перенесенного заболевания.