Топ-5 бесплатных развлечений в Петербурге на новогодние праздники

Фото: Газпром нефть

Гипнотический видео-арт Тони Оурслера в «Цифергаузе»

На острове Новая Голландия в галерее цифрового искусства «Цифергауз» все новогодние праздники бесплатный вход на выставку-антологию медиахудожника Тони Оурслера «Гипноз и прочие состояния». Это первая крупная персональная экспозиция в России одного из самых значительных медиахудожников последних десятилетий. Тони Оурслер получил мировую известность как основоположник жанра видео-скульптуры, в котором он соединяет физическое и психологическое пространства, одновременно воздействуя на зрение и сознание зрителя.

Фото: Газпром нефть

Художник поднимает тему психологических и социальных отношений с визуальными технологиями, обращаясь к исследованиям сна и гипноза, которые в разное время проводили самые передовые ученые: от Фрейда и Юнга до знаменитого жителя Петербурга – академика И. П. Павлова. Это личные переживания в форме захватывающих инсталляций, которые превращают пространство в неповторимую светозвуковую среду и сами претендуют на гипнотическое действие.

Галерея «Цифергауз» расположена на 3-м этаже «Дома 12» в Новой Голландии. Это высокотехнологичное общественное пространство «Газпром нефти» открылось в городе совсем недавно, но уже стало важной частью культурную жизни Северной столицы. Компания обещает, что вход на выставки «Цифергауза» будет бесплатным, достаточно зарегистрироваться на Timepad и показать QR-код о вакцинации на входе.

Фото: Газпром нефть

Легендарные Никольские ряды

1 декабря 2021 года состоялось торжественное открытие двора Никольских рядов. С наступлением зимы Никольский двор превратился в праздничную ярмарочную площадь, наполненную уютом старой Европы, где уличные активности соседствуют с домашней атмосферой Рождества. Вернутся и полюбившиеся гостям зимние забавы: Никольская горка и сказочная Венецианская карусель. В новом зимнем сезоне 2021/2022 вход в культурно-развлекательное пространство «Никольский двор» будет свободным для всех желающих. На некоторые развлечения действуют разовые билеты от 150 рублей, а также билеты на безлимитные катания.

Напомним, что Никольская горка – уникальное архитектурное сооружение, созданное по проекту бюро Katarsis ab. Большая снежная горка в Санкт-Петербурге, которая очень полюбилась горожанам и туристам, поэтому было решено сохранить ее как важную часть культурного досуга города.

Песни в Анненкирхе

Хорошая возможность увидеть оборотную сторону помпезной петербургской архитектуры — заглянуть в сгоревшую лютеранскую церковь Анненкирхе (Кирочная ул., 8В). В XVIII-XIX веках здесь находился немецкоязычный приход, в советское время — кинотеатр, а потом — рок-клуб. Во дворе церкви снималось несколько сцен фильма «Брат».

В 2002 году интерьеры кирхи уничтожил пожар. Восстановление идет постепенно, но церковь открыта для посетителей. Здесь проходят выставки и ярмарки, концерты и другие культурные мероприятия. Петербуржцы часто захаживают сюда. Но самое интересное, что вы здесь увидите — готические церковные интерьеры, немного мрачноватые, но по-настоящему впечатляющие. Там же можно бесплатно сходить на рождественское караоке с органом.

Елисеевский магазин – это вкусно!

Невский проспект, №56 - дом торгового товарищества «Братья Елисеевы». Это, наверное, самый туристический и самый сказочный магазин Петербурга. В его огромной витрине движутся персонажи «Щелкунчика», а само здание привлекает роскошью отделки и скульптурами, олицетворяющими Промышленность, Торговлю, Искусство и Науку.

В магазине есть своя пекарня и коптильня. Здесь вкусно, красиво и… роскошно.

Роскошь Каменного острова

Интересный остров, до которого редко добираются туристы — Каменный остров, Прямо скажем это остров Роскоши. Исторически здесь селились богатые горожане, строили усадьбы и разбивали сады. Здесь вы найдете уникальные памятники архитектуры XIX-XX веков, в том числе деревянные особняки. Особенно интересно — не только посмотреть особняки, но и разобраться, кто их строил и кто в них жил. Это можно сделать на тематической экскурсии по острову.