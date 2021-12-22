Еще один «Галамарт» открылся в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба «Галамарт».

Жители Красносельского района Петербурга могут выбрать товары для дома и подарки близким с особой выгодой. Там на днях открылся новый магазин «Галамарт». Его главная особенность – это выгодные предложения, скидки и акции каждый день.

Фото: пресс-служба «Галамарт».

С 22 по 28 декабря в магазинах «Галамарт» Санкт-Петербурга действуют акции:

- Скидка 25% на товары для зимнего спорта. Выбирайте тюбинги и ледянки, ведь вся зима ещё впереди!

- Скидка 30% на надувные матрасы INTEX и BestWay. Готовим сани летом, а надувные матрасы – зимой.

- Скидка 25% на фоторамки и фотоальбомы. Всегда актуальный подарок для подруги и родителей.

Акции действует только в розничных магазинах.

А c 15 по 31 декабря можно с выгодой в 30% выбрать ручной инструмент. Ведь впереди долгие выходные – повод заняться мелким ремонтом и обновить домашнюю обстановку.

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает более 400 магазинов по всей стране. В ассортименте более 7 000 товаров для дома, включая бытовую технику, текстиль, игрушки для детей и товары к Новому Году.

Фото: пресс-служба «Галамарт».

Адрес нового магазина: г. Санкт-Петербург, ТЦ «Прибалтийский», Ленинский проспект, 49,2 этаж.

Часы работы: 10.00-22.00

www.galamart.ru