В «Точке кипения – ПромТехДизайн» подвели итоги Года науки и технологий в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Сегодня в стенах «Точки кипения – ПромТехДизайн» СПбГУПТД состоялся пресс-завтрак, посвященный подведению итогов Года науки и технологий в Санкт-Петербурге. О событиях, произошедших в 2021 году в научно-образовательной сфере, рассказали Председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов и Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов.

Год науки и технологий в Санкт-Петербурге стал беспрецедентным по числу событий — в 2021 году в городе было проведено более 750 мероприятий: конференций, форумов, семинаров, мастер-классов, квестов и выставок. Участие в онлайн-активностях приняли более 1,44 млн. человек, включая стопроцентный охват профессионального научного сообщества, в оффлайн-мероприятиях - более 3,3 млн. человек.

В Северной столице Год науки и технологий ознаменован принятием стратегических решений и документов, оказывающих влияние на развитие сферы науки и профессионального образования на десятилетие вперед.

- Губернатором Александром Бегловым утверждена Концепция научно-технологического развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года, а также создан Фонд поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности. Фонд обеспечивает проведение экспертизы, софинансирование и контроль за выполнением проектов, поданных на региональный конкурс Российского научного фонда для петербургских ученых. Подобный конкурс проводится впервые и предусматривает паритетное софинансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и РНФ по 50 миллионов рублей ежегодно, - рассказал Председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

В своем докладе Андрей Максимов осветил ключевые события Года науки и технологий, петербургскую систему поддержки талантливой молодежи, деятельность университетских «Точек кипения», созданного в Санкт-Петербурге научно-образовательного центра мирового уровня «Искусственный интеллект в промышленности», а также шести молодежных научных лабораторий: «Цифровое моделирование индустриальных систем», «Лаборатории композитного искусственного интеллекта», «Лаборатории интеллектуальных технологий в инфохимии», «Адаптивное и интеллектуальное управление сетевыми и распределенными системами», «Мобильные интеллектуальные системы», «Лаборатории фундаментальных основ построения интеллектуальных систем». В заключении Председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов рассказал о подготовке к проведению в 2022 году в Санкт-Петербурге Международного конгресса математиков, о работе над созданием «Первого всероссийского инжинирингового центра технологии молекулярного наслаивания», центров трансфера технологий, о создании современных университетских кампусов мирового уровня и исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов осветил результаты конкурсного отбора на участие петербургских вузов в программе стратегического лидерства «Приоритет-2030»:

- Всего на конкурсный отбор была подана 191 заявка, в том числе 22 заявки от Санкт-Петербурга. Победители отбора по программе «Приоритет 2030» - это 106 вузов, в том числе 11 петербургских, наш город на втором месте по числу победителей. Из этих 11 победителей часть вузов получают не только базовый грант до 2030 года в размере 100 миллионов рублей, но и так называемую «специальную часть гранта» до 1 миллиарда ежегодно.

Также Алексей Демидов озвучил входные критерии по участию в программе «Приоритет 2030» и рассказал о серьезности и амбициозности стратегических проектов, представленных петербургскими вузами в рамках конкурсной процедуры. В качестве примера ректор СПбГУПТД привел стратегию развития Университета промышленных технологий и дизайна до 2030 года, которая включает создание квартала цифрового промышленного дизайна в центре Санкт-Петербурга, переформатирование предприятий целлюлозно-бумажной, текстильной и легкой промышленностей в условиях внедрения цифровизации и научных разработок, а также развитие цифровой виртуальной моды и направления FashionTech.

В конце встречи представителям средств массовой информации, активно поддерживающим повестку Года науки и технологий в Санкт-Петербурге, были вручены благодарственные письма. Мероприятие прошло в неформальной обстановке в формате пресс-завтрака.