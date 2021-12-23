«Надо объяснять и показывать»: Владимир Путин успокоил жителей Ленинградской области, недовольных строительством мусороперерабатывающих заводов

До 2030 года в Ленобласти должны появиться пять новых мусороперерабатывающих предприятий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владимир Путин рассказал, как решить вопрос с недовольством жителей Ленинградской области грядущим активным строительством мусороперерабатывающих заводов. Своим видением ситуации президент поделился с журналистами в ходе большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря.

- Всегда есть вопрос – как объяснить людям, что происходит, - констатировал Путин. - Но совершенно точно понятно, что это нельзя делать явочным порядком. Надо разъяснять, показывать. Понимаете, ведь современные мусороперебатывающие заводы могут находиться не только вдали от населенных пунктов – как в той же Ленобласти – но и прямо в центре крупных городов! Посмотрите на Японию. В центре городов-миллионников расположены мусороперерабатывающие заводы. И они не оказывают никакого влияния на экологию и здоровье людей. Кроме того, в их строительстве есть и иные позитивные сопровождающие – создание новых рабочих мест, рост заработной платы. Так что надо идти по этому пути.

Владимир Путин заявил также, что мусорная реформа в России, несмотря на все сложности, движется активными темпами.

- Мусорные операторы у нас созданы практически во всех регионах страны, - констатировал президент. – Количество мусорных площадок выросло в разы. Успешно решается одна из ключевых задач – обеспечение раздельной концентрации мусора. Мы где-то даже с опережением плана идем – по моей информации, на 40 % опережаем запланированные показатели.

Напомним: ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на территории Ленинградской области должны до 2030 года построить пять мусороперерабатывающих заводов. Для них уже найдены участки – теперь компании «Невский экологический оператор», которая курирует проект, нужно провести там геологические и геодезические исследования. Ожидается, что их бюджет составит почти полмиллиарда рублей.

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