Петербуржцам показали, как будет выглядеть памятник блокадному учителю

На месте, где появится скульптура, заложен символический камень. Фото: Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга

Памятник блокадному учителю появится в Соляном переулке. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании правительства 23 декабря. Церемония открытия состоится 27 января 2022 года, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сейчас на месте, где появится скульптура, заложен символический камень.

Памятник будет представлять собой молодую женщину, которая одной рукой держит книгу, а другой приобнимает ученика, измученного холодом и голодом. Фигуры сидят возле разрушенного дореволюционного окна.

Создать такой памятник предложила петербурженка Надежда Строганова. Сейчас ей 101 год. Она сама прошла через блокаду и посвятила педагогике больше 53 лет. Во время войны она работала в детском доме. Доводилось и укрывать школьников в бомбоубежище во время обстрела.

Установку скульптуры поддержали участники общества “Жители блокадного Ленинграда”.

- Это очень важно, конечно. Блокадный учитель - это Учитель с большой буквы, - отметила Елена Тихомирова, председатель организации. - Не сомневаюсь, что торжественные события 27 января пройдут на высоком уровне. Но хотелось бы обратить особое внимание на тех, кто уже не выходит из дома.

Установку скульптуры поддержали участники общества “Жители блокадного Ленинграда”. Фото: пресс-служба Администрации Петербурга Фото: Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга

Всего в День освобождения от блокады планируют провести 126 мероприятий. Это традиционные торжественно-траурные церемонии у мемориальной доски “Героизму и мужеству ленинградцев”, на Серафимовском и Пискаревском кладбище и у Монумента героическим защитникам Ленинграда. Первая церемония начнется в 9:30, в Центральном районе, остальные - в 11:00. В полдень организуют памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Факелы на Ростральных колоннах зажгутся дважды: на два часа утром, с 10:00, и на три часа вечером, с 19:00. А в БКЗ “Октябрьский” пройдет концерт с участием звезд

Из-за пандемии коронавируса в этот день не удастся собрать блокадников, живущих в разных частях планеты. Для них проведут международную онлайн-встречу по видеосвязи.

Преображать улицы Петербурга к празднику начнут 18 января, в День прорыва блокады Ленинграда. Город украсят флаги и символика прошлых лет. Дизайн обсуждали с ветеранскими организациями города.

Сейчас в Петербурге живет почти 60 тысяч человек, которые прошли блокаду Ленинграда или участвовали в его защите и освобождении.