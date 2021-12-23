Работа ресторанов на Новый год 2022 в Санкт-Петербурге: Будут ли открыты ночью и нужен ли QR-код

Как будут работать рестораны в новогоднюю ночь в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители и гости Северной столицы смогут встретить Новый год не только дома, но и в ресторане, кафе или баре. Власти города решили смягчить коронавирусные ограничения на одну лишь ночь. Рассказываем, как будет организована работа ресторанов на Новый год 2022 в Санкт-Петербурге и потребуются ли QR-коды.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление, по которому для всех заведений общественного питания отменяется запрет на работу с 23:00 до 6:00. Но послабление будет действовать лишь одну праздничную ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года.

Таким образом, все рестораны, кафе и бары смогут принимать гостей в новогоднюю ночь, чтобы те провели весело праздник.

При этом, повеселиться смогут все. Никаких ограничений не будет, так как введение QR-кодов в Петербурге перенесли с 27 декабря на 2 января 2022 года. Разумеется, персонал заведений должен будет обслуживать гостей в маске. Посетителям же стоит не забывать о социальной дистанции даже в новогоднюю ночь.

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