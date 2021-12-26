Работа ресторанов в новогоднюю ночь 2022 в Санкт-Петербурге: Какие ограничения и нужен ли QR-код

Как будут работать рестораны в ночь Нового года в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Главная ночь в году совсем близко. Власти Северной столицы решили пойти на встречу жителям и гостям города и смягчить ограничения по коронавирусу. Но только в виде исключения. Рассказываем, будет ли разрешена работа ресторанов в новогоднюю ночь 2022 в Санкт-Петербурге. И есть ли какие-то ограничения.

Согласно распоряжению губернатора Александра Беглова, в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года все заведения общественного питания в Петербурга смогут работать. То есть запрет на работу с 23:00 до 6:00 отменяется, но только на новогоднюю ночь. После этого ограничение снова будет работать.

Кто же сможет попасть на празднование Нового года в ресторан, кафе или бар? Любой человек. Власти также перенесли введение QR-кодов для мест общественного питания с 27 декабря на 2 января. То есть в новогоднюю ночь ограничения работать еще не будут.

Разумеется, заведения будут обязаны работать с соблюдением ранее установленных санитарных норм, а посетители не забывать о социальной дистанции.

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