18 центров цифрового образования и детский технопарк «Кванториум» появятся в Петербурге в 2022 году

В ближайшие три года в пяти школах должны появиться "Кванториумы". Фото: Александра СУРИС

Современные технологии в образовании и поддержку талантливых детей обсудили на заседании правительства Петербурга 23 декабря.

- Необходимо держать курс на ускоренное развитие профессиональной подготовки. Дети должны как можно раньше познакомиться со своей будущей специальностью, - отметил губернатор Александр Беглов.

Для этого поддерживают центры дополнительного образования, академии, лаборатории и технопарки. Дети с ранних лет учатся конкурировать друг с другом и ездят на конкурсы по всей стране. Подростки с инвалидностью садятся за соседние парты с остальными и могут развивать свои способности так же, как и все.

- Каковы дальнейшие траектории детей, включенных в реестр талантливых? Отлеживается ли их судьба? - задумалась депутат Оксана Дмитриева, слушая обсуждение.

Да, "Академия талантов" ведет статистику поступлений своих подопечных в вузы и колледжи. А технологическую, цифровую среду пытаются развивать везде - для всех школьников. Так, в следующем году в Петербурге появится 18 Центров цифрового образования на 7200 мест. Еще 54 - за следующие два года. Это центры развития детей в области IT-технологий. Их финансируют в рамках федеральной программы "Десятилетие детства". За 2021 год открыли 14 таких центров.

В ближайшие три года в пяти школах должны появиться "Кванториумы" - детские технопарки. Здесь инициативные ребята могут смогут освоить основы инженерных специальностей и заниматься научными экспериментами. Первопроходцем станет гимназия №441 Фрунзенского района. Там кванториум появится уже в 2022 году.

В этом году в 394 обычных школах и колледжах обновили лаборатории и компьютерные классы, чтобы создать условия для исследований. В них вложили 773 миллиона рублей.

Дополнительно современным оборудованием оснастили 8 школ - на 25 миллионов рублей каждую, и еще 25 школ - на 10 миллионов. Чтобы получить такую поддержку, потребовалось было выиграть грантовый конкурс. Среди везунчиков - академическая гимназия №56, лицей №533 Красногвардейского района, школа №77 Петроградского района и лицей №410 в Пушкине.

По итогам 2021 года ребята и девчонки из Петербурга заняли второе место на всероссийском чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Russia. Это конкурс для тех, кому нравятся рабочие специальности. Команда нашего города собрала 62 медали, 16 из которых - золотые. Впереди - только сборная Москвы. Петербург вошел в ТОП-10 по активности участия детей в чемпионате.