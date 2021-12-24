Выставка к 210-летию газового дела в России: Фонари, кофеварки, плиты – все на газу

Выставка расскажет посетителям о прошлом,настоящем и будущем газового дела в нашей стране.

На родине отечественного газового фонаря – в сердце Петербурга, в Петропавловской крепости – открылась выставка «История одного города – будущее всей страны. Газовое наследие Петербурга». Она рассказывает о 210-летней истории газового дела в России. До 18 января все желающие могут бесплатно увидеть старинные газовые плиты и лампы. Выставку организовали Музей истории Петербурга и «Газпром межрегионгаз», который в этом году тоже празднует юбилей – 25 лет с основания.

– Мы обнаружили, что подробного описания истории газового дела в России не существует, и решили это исправить, – рассказывает генеральный директор Группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. – Перелопатили архивы, собрали артефакты. А затем выпустили уникальный двухтомник, запустили онлайн-проект и подготовили эту выставку. Теперь подробная история газового дела России доступна всем желающим. Получилось интересно и увлекательно.

Выставка-променад стала логичным продолжением этой «исторической работы». Экспозиция заняла три зала Комендантского дома.

– Сначала мы оказываемся на улице XIX века, потом попадаем в гостиную доходного дома, оттуда – в советскую коммуналку, – описывает маршрут экскурсовод Елена Погребная.

По пути встречаются артефакты и из коллекции «Газпром межрегионгаза». Здесь и старинные плиты начала XX века, и кофеварки, и водонагреватели, и фонарики – все, конечно, газовые. Экспонаты дополняют фотографии, схемы и гравюры.

Чтобы в газификации разобрался даже ребенок, выставку облекли в мультимедийный формат. В атмосферу старины погружают аудиогид и видеоряд. Контента хватит на полчаса полноценной экскурсии.

– Газ в нашей стране, да и в мире, связан с каждым, – отмечает гендиректор Музея истории Петербурга Владимир Кириллов. – Окунувшись в 210-летнюю историю газового дела, люди еще ярче ощутят, что газ – это великое благо.

Выставку уже договорились сделать постоянной. И в будущем её пополнят новыми экспонатами.

ДОСЛОВНО

«К 2025 году будут полностью газифицированы 35 регионов России. К 2030 году, по поручению президента, завершим газификацию всей страны. Параллельно работаем по программе догазификации: в планах подключить 2,5 миллиона домовладений. Это для нас вызов, но уверен, справимся. Наше будущее – это бесперебойные и безопасные поставки газа в каждый дом».

(Сергей ГУСТОВ, генеральный директор Группы «Газпром межрегионгаз».)

ЭТО ИНТРЕСНО

Первому фонарщику поставят памятник

К концу XIX века в Петербурге было около 5000 газовых фонарей. Они зажигались благодаря 800 фонарщикам.

– Есть идея поставить памятник фонарщику, – поделился планами Густов. – Монумент уже разработан. Намечено и место – в Петербурге у станции метро «Зенит».

КСТАТИ

Информационный ресурс «Петербург – колыбель российского газа. 1811-2021» подробно познакомит с историей газификации страны и отправит в путешествие по интерактивной карте Петербурга: ИсторияГаза.рф.

СПРАВКА

ООО «Газпром межрегионгаз» – дочернее обществом ПАО «Газпром», основанное в 1996 году. В зоне контроля Группы «Газпром межрегионгаз» – 250 компаний с численностью персонала 150 тысяч человек, а также 770 тысяч километров распределительных сетей. Группа снабжает газом 32 миллионов абонентов в 70 регионах России.