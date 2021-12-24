По дорогам и по воде

Лодейнопольское ДРСУ содержит 209 км федеральных автодорог А-215 Лодейное Поле-Вытегра-Прокшино-Плесецк-Брин-Наволок и Р-21 «Кола». Фото: «Лодейнопольское ДРСУ».

Снег пришел

Уже в первые дни зимы дорожников Ленинградской области ждало испытание. Прогноз предвещал, что самый сильный снег циклон «Бенедикт» принесет в восточные районы - Тихвинский, Бокситогорский, Лодейнопольский и Подпорожский. Здесь около 2000 км региональных дорог и 209 км федеральных содержит Лодейнопольское ДРСУ. Стихия действительно разгулялась не на шутку. Но «снежный штаб» областного правительства так и не дождался отсюда тревожных сообщений.

- Когда хорошо, то наш труд обычно не замечают, - говорит Андрей Матросов, директор ГП «Лодейнопольское ДРСУ». - Отработана схема работы, в том числе в сложных погодных условиях. Еще в сентябре дополнительно снегоуборочным оборудованием оснастили самосвалы, в полном объеме заготовлены противогололедные материалы. Все это в комплексе позволяет обеспечивать бесперебойный и безопасный проезд.

Директор ГП «Лодейнопольское ДРСУ» Андрей Матросов. Фото: «Лодейнопольское ДРСУ».

В каждом из районов есть круглосуточная диспетчерская служба. Мастера при необходимости работают круглосуточно. И диспетчер может исполнять функции мастера, самостоятельно ставить оперативные задачи. Техники достаточно. В основном она приобретается за собственные средства. К примеру, в ближайшее время с завода «СмолМаш» поступят дооборудованные два четырехосных 30-тонных самосвала в КДМ. Одна такая машина сможет почти вдвое больше взять противогололедных материалов, чем имеющиеся в парке, и выполнять фактически работу двух аналогичных машин. Такой техники в Ленинградской области ни у кого нет.

Вместе с тем была получена помощь в рамках областной программы 100-процентного субсидирования ее приобретения в лизинг. Так появились две комбинированных дорожных машины (КДМ), по четыре экскаватора-погрузчика, мини-погрузчика и «Газели» с оборудованием для дорожно-патрульной службы.

На базе Лодейнопольского ДРСУ проходят испытания новых образцов оборудования для содержания дорог. Многое из этого затем продолжает служить по своему предназначению. Фото: «Лодейнопольское ДРСУ».

Интересный факт. На базе Лодейнопольского ДРСУ проходят испытания новых образцов отечественной техники для содержания дорог. Это и полностью укомплектованные КДМ, и отдельные элементы оборудования: ножи, отвалы, распределители противогололедных материалов… Эта практика закрепилась на предприятии при прежнем директоре, почетном дорожнике России Викторе Федорове, который возглавлял Лодейнопольское ДРСУ более тридцати лет.

Техническое обновление позволило расширить возможности и на других важных направлениях работы Лодейнопольского ДРСУ - паромной переправе, ремонте дорог.

Почетный дорожник России Виктор Федоров возглавлял Лодейнопольское ДРСУ более тридцати лет. Фото: «Лодейнопольское ДРСУ».

Флот в помощь

- На регулярной основе паромная переправа работает в поселке Вознесенье, - продолжает Андрей Матросов. - Здесь Свирь замерзает только в очень сильные морозы. Переправа состоит из двух самоходных паромов СП-28 и «Аркадий Филатов». Но в этом году в связи с ремонтом плотины Верхне-Свирской ГЭС была наведена паромная переправа у пос. Никольский Подпорожского района.

Там «Аркадий Филатов» обеспечивал устойчивое сообщение между берегами реки с 15 мая по 15 ноября. Судно перевезло 143 тысячи машин, совершив почти 5,5 тысячи (!) рейсов. В организации бесперебойной работы были задействованы экипаж парома, личный состав дорожно-ремонтных участков и технические службы.

Имея свои два причала, дорожники могут получать грузы по водному пути. Такой способ, к примеру, применялся для заготовки противогололедных материалов и инертных для асфальтобетонного завода.

Лодейнопольское ДРСУ отвечает за содержание автомобильного подъезда к Свирскому монастырю. Фото: «Лодейнопольское ДРСУ».

Выгода - в пользе людям

В сложный период на рубеже веков ремонт дорог помог предприятию удержаться на плаву. И сегодня бригады по ямочному ремонту инъекционно-струйным методом и асфальтоукладочный комплекс работают эффективно. Вот один из примеров. Два года назад Лодейнопольское ДРСУ выиграло аукцион по ремонту подъезда к деревне Карнаволок в Подпорожском районе протяженностью 2 км. За одну неделю на всем протяжении были обустроены обочина и кюветы, уложены два слоя асфальтобетона, нанесена разметка, установлены знаки.

В этом году дорожники также работали в Подпорожье - в городском поселении отремонтировали дороги по улицам Горького, Исакова, Героев, Гнаровской, двум дворовым проездам. Выполняются и коммерческие заказы. Лодейнопольское ДРСУ является давним партнером лесозаготовительного предприятия финской компании «Мется» и работает ежегодно в течение пяти лет. К примеру, два слоя асфальта уложены при постройке участка складирования пиловочника площадью более 10 тысяч квадратных метров на заводе в Лаптевщине. Керны с образцами асфальтобетона доставляются в независимую лабораторию в Финляндии. Оттуда неизменно приходит вердикт о высоком качестве производства работ.

- На растущие объемы работ мы отвечаем модернизацией технического комплекса, - подчеркивает Андрей Матросов. - Производство на нашем асфальтобетонном заводе полностью отвечает современным требованиям к качеству. Обновляется асфальтоукладочная техника. Недавнее приобретение - пневмоколесный каток «Hamm».Асфальтоукладочная группа полностью укомплектована.

Комбинированная дорожная машина с фронтальным отвалом BUCHER FK быстро и качественно очищает проезжую часть в зимний период. Фото: «Лодейнопольское ДРСУ».

Профессиональные ценности

В штате Лодейнопольского ДРСУ работают водители ДПС. Да, это дорожно-патрульная служба. Только задачи этой службы - осуществлять контроль не за водителями, а мониторить транспортно-эксплуатационное состояние всех элементов автодороги.

- С водителя ДПС начинал свою работу и я, когда пришел в эту организацию в 2009 году, - рассказывает Андрей Матросов. - Затем стал мастером, далее начальником участка, заместителем директора. Здесь работа, как и армейская служба, круглосуточная. В Лодейное Поле я приехал после демобилизации и именно приобретенные в армии деловые качества очень пригодились в дорожном деле. С одним из своих командиров, подполковником Владиславом Демиденко продолжаю общаться и советоваться.

С Владиславом Демиденко (на фото), своим бывшим армейским командиром, Андрей Матросов продолжает общаться и советоваться. Фото: «Лодейнопольское ДРСУ».

Кстати, директором Андрей Матросов был назначен 6 октября нынешнего года, пройдя конкурсный отбор и доказав свое право на эту должность.

Кадровые проблемы предприятию решать непросто. Где найти мастера участка в отдаленном районе?! Стремящемуся профессионально расти работнику помогают получить теоретические знания и прикрепляют к начальнику участка или мастеру, позволяя подключаться к решению задач. Бывают и, казалось бы, неожиданные решения. В Шугозере Тихвинского района опытнейший мастер участка Николай Денисов предложил в свой кадровый резерв… сторожа: человек толковый и стремится приносить больше пользы. Так сторож стал и.о. мастера участка. Еще пример. Алексей Егоров работал водителем, прошел обучение и стал мастером в Вознесенье Подпорожского района.

Виктор Федоров, Александр Синицын, Алексей Добычин, Михаил Янушко, Николай Абрамчук, Виктор Васильев, Анатолий Гоменюк, Александр Сеничев, Виталий Волков, Игорь Соловьев, Алексей Иванов и многие другие. Список создававших и создающих репутацию предприятию довольно длинный. Причем возраст роли не играет - есть много способных молодых ребят, у которых на работе «глаза горят»: Дмитрий Макаров, Григорий Миронов, Александр Андреев и другие.

Анатолий Гоменюк - один из тех, кто своим добросовестным трудом создает репутацию предприятия. Фото: «Лодейнопольское ДРСУ».

- Профессионализм проявляется ежедневно. К примеру, выезжая на место проведения работ, наши водители КДМ могут самостоятельно оценить обстановку и поставить задачу, не ожидая указаний мастера. Тем самым добиться максимального эффекта использования техники и своего труда. Работа на содержании дорог - это импровизация, особенно зимой, - резюмирует Андрей Матросов.

Парк новой техники расширяется благодаря помощи в рамках областной программы 100-процентного субсидирования ее приобретения в лизинг. Фото: «Лодейнопольское ДРСУ».

НАША СПРАВКА:

Паром «Аркадий Филатов» назван в честь участника Великой Отечественной войны, почетного дорожника и заслуженного строителя РСФСР. В годы войны Аркадий Петрович обеспечивал работу «Дороги жизни» на Ладожском озере. Всю свою трудовую биографию связал с автомобильными дорогами. Девять лет возглавлял областное управление «Ленавтодора». Принимал участие в организации паромной переправы через Свирь в районе Вознесенья.