Блогера из Смоленска задержали за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны

Смоленского блогера задержали за оскорбление ветерана / Фото: СК Смоленской области

В Смоленске блогеру придется поплатиться за свои слова. Администратора группы в социальной сети "Сафоновские ведомости" Алексея Червякова задержали за оскорбление ветерана. Как стало известно 23 декабря 2021 года мужчина позволил себе нелицеприятно высказаться о граффити с портретом артиллериста-зенитчика Виктора Якунина на фасаде смоленской школы. Свой комментарий он оставил к посту в социальной сети, что вызвало широкий резонанс и скандал в обществе.

- По данным следствия, в период с 16 по 17 ноября текущего года на территории Смоленской области подозреваемый в одном из интернет-сообществ распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, и сведения, унижающие честь и достоинство одного из ветеранов, - рассказали в следственном комитете Смоленской области.

На блогера возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление памяти защитников Отечества и достоинства ветерана. Дома у него прошел обыск. Для следствия была изъята вся компьютерная техника.

Сейчас он задержан, с ним проводятся следственные действия. В СК отмечают, что на время следствия блогера могут арестовать. По закону ему может грозить тюремный срок до пяти лет.

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