Биржевой мост расширят на 60 сантиметров

Полностью открыть Биржевой обещают к весне 2023 года. Фото: Юлия СТАЛИНА

Власти отчитались, насколько продвинулась реконструкция Биржевого моста за три месяца. На радость автомобилистов, работа идет с опережением. Это позволит открыть переправу еще раньше - в октябре 2022 года. Ранее речь шла о ноябре.

- Идем с опережением. Ставим себе задачу открыть мост для движения автомобилей и пешеходов уже в следующем октябре, - заверил Андрей Левакин, председатель комитета развития транспортной инфраструктуры Петербурга.

Заказчик реконструкции - «Мостотрест», подрядчик - производственное объединение «Возрождение». На все про все планируют потратить 2,3 миллиарда рублей из бюджета города, из них 470 миллионов уже отработаны. Специалисты сняли старое дорожное покрытие, переделали контактную сеть для троллейбусов на временную, демонтировали фонари и поставили временную опору разводного пролета.

Переправа не ремонтировали последние 60 лет. Фото: Юлия СТАЛИНА

- Старые продольные балки остаются, а на них монтируют новые, поперечные. Со временем заменим все поперечные. После будем делать опалубку, армировать плиты проезжей части и заливать бетон, - объясняет директор «Мостотреста» Андрей Кочин.

Капремонту предшествовала проверка моста на изношенность и повреждения. Переправа не ремонтировали последние 60 лет. Немудрено, что здесь сильно износились тротуары и проезжая часть, деформировались швы на всех опорах, а конструкции пролетных строений заржавели.

Новый мост будет лучше прежнего не только технически. Так, он станет просторнее для пешеходов, при этом ширина проезжей части не пострадает.

- Мы боремся за расширение тротуаров и пешеходной зоны. Для этого, чтобы не сужать проезд, наращиваем консоли в сторону воды. Нынешний мост не находится под охраной, но является близнецом предыдущего Биржевого. Расширение будет несущественным визуально - по 30 сантиметров с каждой стороны, но это позволяет пройти по тротуарам более комфортно людям с колясками и ограниченными возможностями здоровья, - добавил Левакин.

Старые продольные балки остаются, а на них монтируют новые, поперечные. Фото: Юлия СТАЛИНА

Полностью открыть Биржевой обещают к весне 2023 года. А пока автомобилистам придется потерпеть: из-за закрытия одной переправы пришлось загрузить соседние. Впрочем, утверждают власти, путь для водителей увеличился лишь на 15 минут.