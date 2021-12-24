Между Мурино и Всеволожском построят микрорайон с 75-метровым небоскребом

«Изюминкой» района должна стать башня. Фото: администрация Ленобласти

Облик Мурино и прилегающих территорий может сильно измениться в ближайшие 10 лет. Бывшие колхозные поля оказались благодатной почвой не только для многоэтажек, но и для общественно-делового района, жилая застройка которого может составить меньше половины от площади участка в 379 гектаров.

Концепцию проекта застройки земли между Мурино и Всеволожском обсудили 24 декабря на заседании Градостроительного совета Ленинградской области. «Изюминкой» района должна стать башня, высота которой, по официальной документации, составит 75 метров. При этом авторы проекта озвучивали идею 150-метрового небоскреба.

Мы обсудили концепцию микрорайона на 45,5 тысяч жителей. Это практически полноценный город. При этом многоквартирная застройка - это менее 49 процентов территории. Основу составят производства, бизнес-центры и зеленые зоны, - рассказал «Комсомольской правде» первый заместитель заместитель председателя Комитета по градостроительной политике, главный архитектор Ленобласти Сергей Лутченко. - На этой территории запланировано строительство двух поликлиник, пожарного депо, а также школ и детских садов на 4250 и 2775 мест соответственно.

Ориентировочно к застройке планируют приступить после ввода автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса». Фото: администрация Ленобласти

Что касается башни, то как подчеркнули в строительном блоке администрации Ленинградской области, ее высота составит 75 метров или 25 этажей.

- Мы пока обсуждаем картинку. В проект могут вносить изменения. На заседании девелопер озвучивал высоту в 150 метров, но это противоречит документации, которую нам предоставили, также вряд ли это удастся воплотить в жизнь чисто технически. Однако регламент в 12 этажей на это здание не распространяется, так как правило касается только жилых домов, - отметил собеседник.

Добавим, что концепция района также предусматривает развитие спортивных объектов, парковок и электроподстанции.

Ориентировочно к застройке планируют приступить после ввода автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса», которая станет продолжением Пискаревского проспекта.