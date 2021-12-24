Проезд держать открытым

Строительство моста через реку Свирь в Подпорожье. Фото: Филипп МАРАЕВ

Мостов связующие нити

Знаковым событием 2021 года стало открытие рабочего движения по путепроводу во Всеволожске. Подрядчик АО «АБЗ-Дорстой» завершил стройку на год раньше предусмотренного контрактом срока. А старт движению, которое теперь не прерывается скоростными «Ласточками» и товарными поездами, дал губернатор Александр Дрозденко.

- Переезд между станциями Всеволожская и Мельничный Ручей давно стал проблемным местом, - говорит Денис Седов, глава дорожного комитета 47 региона. - Из-за растущего движения поездов постоянно возникали заторы, а сам переезд в сутки был закрыт суммарно на пять часов.

Денис Седов. Фото: Филипп МАРАЕВ.

Проектом путепровода, реализуемого в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», предусмотрено четырехполосное движение. Впервые в области в здесь использован литой асфальтобетон, который надежно защищает мост от коррозии. Из него сделаны пешеходные дорожки, покрашенные в цвета герба Всеволожска - красный и синий.

По словам руководителя ведомства, с опережением графика ведутся работы и на строительстве еще двух крупных и значимых мостов, которые возводит ООО «ЕвроТрансСтрой». Идет надвижка пролета в Киришах. При существующих темпах работ и финансировании подрядчик предполагает пустить движение по новому мосту уже в 2023 году. Впрочем, и старый мост «списывать со счетов» не намерены. В дальнейшем предполагается его капитальный ремонт, итогом которого станет запуск одностороннего движения по каждому из мостов за счет чего значительно повысится безопасность дорожного движения.

- С опережением графика на один год идет и строительство моста через реку Свирь в Подпорожье. Ремонт плотины Верхне-Свирской ГЭС минувшим летом был большим испытанием и для жителей города, и для нас, - рассказывает Денис Седов. - Пришлось срочно организовать паромную переправу. Мост жизненно необходим, поэтому приняли решение мобилизовать все ресурсы, чтобы ускорить его строительство.

Открыто движение по путепроводу во Всеволожске. Фото: Филипп МАРАЕВ.

В ответе за дороги региона

Ремонтно-строительные работы на искусственных сооружениях области не ограничиваются названными объектами. К примеру, в рамках региональной адресной программы капитального ремонта обновлены мосты через Касколовку в Кингисеппе и через Ковру под Кировском. Новой переправой обзавелся и Звонкий ручей в Выборгском районе. Это, безусловно, гораздо меньшие и по затратам, и по значимости объекты, но очень и очень важные для жителей тех мест, где они расположены. От внимания комитета не ускользают даже самые отдаленные дороги и контроль за их состоянием.

- Мы просим жителей помогать нам, говорить и писать о проблемах, - подчеркивает Денис Седов. - Для этого есть много каналов связи - от телефона круглосуточной диспетчерской службы до наших страниц в социальных сетях. Иногда слышишь мнение: к вам много обращений, дорожники плохо работают. Но я считаю - все наоборот. Если люди идут к нам, то знают, что мы можем эти проблемы решить. Да, мы ограничены законодательством, бюджетными ресурсами, но стараемся помочь в любой ситуации. Нерешаемых проблем нет.

Зимний период содержания автодорог в Ленинградской области связан с обилием снега и низкими температурами. Нередко сопряжен с погодными сюрпризами. Достаточно вспомнить мощный снежный заряд, пронесшийся над территорией региона в начале декабря.

- Система работы отлажена - продолжает Денис Седов. - В те декабрьские дни из ряда районов сообщали, что оперативно на расчистке от снега сработали только дорожники. Работаем.

Обслуживанием региональной сети занимаются государственные предприятия. Согласно изменениям в законодательстве, к 1 января 2023 года они должны быть реформированы. И здесь возможны варианты - либо акционироваться и отдать все в частные руки, либо внести структурные изменения, позволяющие оставить контроль государства за этой сферой.

- Оптимальное решение подсказала сама жизнь, - говорит Денис Седов.

- Ряд муниципалитетов не могут себе позволить вкладывать средства в содержание и ремонт дорог. Вот снег пошел, занесло деревеньку - ни проехать, ни пройти. Что на просьбу о помощи ответит частное предприятие? Подписываем контракт, давайте деньги и буду работать. Если это госпредприятие, то оно обязано обеспечивать бесперебойный проезд. Поехали и сделали, а возмещение затрат можно предусмотреть в рамках планового регулирования.

Руководитель Комитета подчеркивает, что тщательно изучались все варианты. К примеру, схему с работой ГБУ применили в Московской области, и она доказала свою эффективность.

Ремонтные работы в минувшем сезоне проходили на Красносельском шоссе. Фото: Филипп МАРАЕВ.

Используя все возможности

- Ленинградская область отличается тем, что много строится и ремонтируется федеральных дорог. Вместе с тем сегодня реализуются немало проектов и на региональных дорогах, - говорит Денис Седов. - Для этого используются все возможные ресурсы, средства федерального и регионального бюджетов. Есть совместные проекты с Санкт-Петербургом.

Недавно область получила одобрение правительства России на предоставление почти 9 млрд рублей в рамках инфраструктурных кредитов. Эти средства будут направлены на стройку обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта, возведение развязки с Мурманским шоссе в Кудрово (изъятие 21 гектара земли под стройку уже началось) и дальнейшее расширение Колтушского шоссе от Суоранды в сторону Колтушей.

Глава комитета отдельно подчеркивает, что строительство новых жилых микрорайонов, промышленных зон необходимо увязывать с решением инфраструктурных задач. Дороги должны строиться не потом, а одновременно.

В целом же за ушедший год отремонтировано около 200 км дорог. Реализованы ряд проектов будущего года, и даже 2023 года. В Комитете такой подход считают правильным: дороги людям нужны уже сегодня.

- Мы ведем системную и целенаправленную работу, исходя из поставленных перед нами задач по улучшению состояния дорожной сети региона, - подчеркивает Денис Седов. - Бесперебойное и безопасное движение по автодорогам - одно из условий устойчивого развития Ленинградской области.

Дорожники Лодейнопольского ДРСУ обеспечивают работу паромной переправы на реке Свирь. Фото: Филипп МАРАЕВ.

НАША СПРАВКА

Общая протяженность автомобильных дорог Ленинградской области - 22742,5 км. Из них 1789,6 км федерального значения и 11647,3 км - муниципального и 9287,7 - регионального.