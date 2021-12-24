Бабушку-маугли с собаками нашли в заваленной мусором квартире в Петербурге

Замусоренную квартиру нашли на Васильевском острове. Фото: "КП-Петербург"

Квартира, насквозь провонявшая собачьими экскрементами и горами мусора, обнаружилась в исторической части Петербурга. В дом на 3-ей линии Васильевского острова зооволонтеры пришли, чтобы найти пропавших собак. А в итоге общественники обнаружили «ворота в ад». Бабушка-хозяйка плохо понимала, что происходит. А по горам отходов бегали не только изможденные собаки, но и огромные, откормленные тараканы.

- Ад. Это ад. Даже непонятно, есть ли кто-то живой, - отреагировали две женщины-волонтера, после того, как вошли внутрь.

Они даже хотели вызвать МЧС, но, пробравшись внутрь заваленного хламом помещения, нашли пенсионерку живой. Та вообще не понимала, что от нее хотят и постоянно звала Ольгу - дочку.

Но, судя по всему, Ольга не появлялась в квартире матери минимум несколько лет - жилье было абсолютно непригодно для людей. Как терпели такую вонь соседи, тоже не вполне понятно

В итоге зоозащитники оставили корм для питомцев пенсионерке и продукты ей самой. Женщины пообещали навестить бабушку-маугли позднее.

Судя по всему, к делу придется привлечь социальные служба. А, возможно, и полицию.