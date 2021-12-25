«Все лысые, чешутся, кто-то без глаза»: Волонтеры спасли шесть собак от обезумевшей пенсионерки из заваленной мусором квартиры в Петербурге

Волонтеры спасли собак из заваленной мусором квартиры в Петербурге. Фото: предоставлено "КП"

История с собаками, запертыми в квартире обезумевшей пенсионерки в Петербурге, похоже, благополучно закончилась. Волонтеры успешно эвакуировали оттуда шестерых едва живых четвероногих. Напомним, защитники животных прибыли в квартиру на 3-й линии Васильевского острова по заявке, что там находятся собаки при смерти. На деле все оказалось еще хуже – квартира наполовину забита всевозможным мусором, повсюду запах экскрементов, внутри царят тараканы с антисанитарией, а во главе всего этого стоит пенсионерка.

К счастью, волонтеры быстро подняли на ноги всю парадную и вызвали на место полицейских. В итоге на место происшествия приехал участковый, который позвал на помощь «скорую» и все-таки разрешил людям вынести изнеможенных собачек. Пока с захламленной квартирой знакомились спецслужбы, очевидцы успели поговорить с соседями и узнать подробности жизни бабули-маугли.

- У пенсионерки умер муж, от рака. Жила долгое время одна. Сама она, якобы, состоит на учете в ПНД. Время от времени к ней приезжала дочь и оставляла продукты на пороге, - рассказали волонтеры «КП-Петербург».

Бабушку-маугли эвакуировали в больницу, она истошно кричала и что-то невнятно говорила. Фото: предоставлено "КП"

В итоге пенсионерку вынесли из квартиры медики из «скорой», ее отвезли в больницу. Во время эвакуации она истошно кричала и говорила, что ей тяжело дышать, а также просила, чтобы ее оставили в покое. После этого волонтеры спокойно отыскали несчастных животных, застрявших в мусоре.

- Все лысые, чешутся, кто-то без глаза. Еще одна собака не могла ходить совсем. Все шестеро поражены паразитами. Их отвезли в клинику, чтобы продиагностировать и начать лечить, - сообщили зооволонтеры.

Защитники животных предполагают, что под грудами мусора могут быть трупы собак. Еще в квартире видели кошку, но она ушмыгнула в нору из мусора, ее так и не смогли отыскать. Квартиру опечатали. Участковый не исключает, что вскоре ее вскроют и обыщут.

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