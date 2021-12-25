Путевка в Пекин: Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли Чемпионат России среди пар

Пара завоевала в сумме – 243,74 балла. Фото: Артем КИЛЬКИН

Спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Голлямов стали победителями Чемпионата России по фигурному катанию. Тем самым дуэт из Петербурга оформил себе безоговорочную путевку на Олимпийские Игры-2022 в Пекине. Отметим, соревнования проходят с 23 по 26 декабря 2021 года на спортивной арене «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Мишина и Галлямов, подопечные заслуженного тренера России Тамары Москвиной, за прокат короткой программа фигуристы получили от судейской коллегии 83,74 балла, установив личный рекорд. Произвольная программа получила ровно 160 баллов, в сумме – 243,74 балла.

- Мы понимали, что ошибка может повлиять на результат очень сильно. Настроились, катать как мы умеем, поэтому мы сделала все возможное, - поделилась Анастасия Мишина. - Задача была попасть в тройку. Мы с Сашей участвовали в четырех чемпионатах и никогда не попадали. А выиграть, вообще не ожидали.

Также второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, они тоже тренируются у Москвиной, а замкнули тройку лидеров Евгения Тарасова и Владимир Морозов уже бывшие чемпионы России.

Во второй день соревнования за победу в одиночном катании доберется и Елизавета Туктамышева. В короткой программе петербурженка упала во время тройного акселя. В произвольном катании у спортсменки будет шанс заявить о себе.