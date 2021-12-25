Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-5 лучших карт для онлайн-шопинга. Фото: freepik.com.

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших карт для онлайн-шопинга в ноябре 2021 года, который подготовил портал Выберу.ру. Участниками рейтинга стали крупнейшие банки России, входящие в Топ-100 по активам на 01.11.2021 г. В пятерку лучших вошла карта «Прибыль» Банка Уралсиб.

При составлении рейтинга были проанализированы такие ключевые критерии, как размер кешбэка и количество категорий, на который он начисляется, максимальная сумма возврата от покупок в месяц, стоимость обслуживания карты, начисление процентов на остаток собственных средств, а также ряд других параметров.

Ознакомиться с полными условиями карты «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B1» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 декабря 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 238 точек продаж, 1 432 банкомата, 363 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.