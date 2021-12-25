В Санкт-Петербурге хотят наращивать темпы ремонта теплосетей с помощью новых технологий

Петербург нуждается в новых технологиях и разработках, касающихся теплосетей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцы регулярно жалуются на коммунальные аварии. А с наступлением зимы их становится больше. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на прямой линии в субботу, 25 декабря, поднял этот важный для города вопрос.

- Теплосети у нас самые протяженные, но и, к сожалению, самые изношенные. Замена такого объема – сложнейшая задача. Почти треть трубопроводов давно превысили свой информативный срок эксплуатации. Мы поставили перед собой задачу наращивать темпы замены, - отметил Беглов.

Он рассказал, что в 2018 году отремонтировано порядка 200 км теплосетей, в 2021-м – 270 км. Но этого, по мнению Беглова, мало, «нужно достигнуть уровня 350 км в год».

- За последние три года реконструированы самые проблемные участки крупных магистралей. Аварии на таких сетях отключали сразу несколько сотен домов. Мы усилили аварийные службы необходимой техникой, сократили сроки ремонта аварийных участков, - подчеркнул он.

На очереди, как уверяет Беглов, перекладка сетей на Васильевском острове, внутри кварталов в Колпино, Сосновой поляне, Калининском районе.

Беглов обратил внимание на то, что по этому вопросу начали работать с учеными, так как нужны и важны новые технологии, чтобы продлить безаварийный срок службы труб хотя бы до 50 лет. За счет новых материалов и разработок срок эксплуатации теплосетей повысится в два раза.