На Конюшенной площади открылся каток в стиле петровского барокко

На Конюшенной впервые открылся каток. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

В самом центре Северной столицы – на Конюшенной площади – 25 декабря впервые открылся каток. Здесь возвели павильон, сделанный в стиле петровского барокко.

Ледовая площадка открытая и очень компактная - 18 на 40 метров. Одновременно на льду могут находиться до 100 человек. Для тех, кто замерз, оборудовано теплое фойе. Пускают на каток только при предъявлении QR-кода.

Одновременно на катке может находиться до 100 человек. Фото: vk.com/kkultspb.

Стоимость входного билета практически такая же, как и в других местах. Так, покататься в будние с 11:00 до 19:00 обойдется в 250 рублей и 300 рублей в праздничные и выходные. С 19:00 до 22:00 в будние дни – 400 рублей и 500 рублей по праздникам и выходным. Предусмотрены льготные билеты для разной категории посетителей. А вот для детей до 7 лет, пенсионерам, инвалидам всех групп и многодетным семья каток открыт всегда бесплатно. Жаль, что работает он только до 16 января, а не как многие другие – до марта.

Каток открыт до 16 января. Фото: vk.com/kkultspb.

Здесь не только можно покататься, но и посмотреть красочное шоу на льду. Каждый день на катке показывают спектакль «Золушка» от Государственного детского ледового театра. Он платный – 500 рублей.

Ну а после активных развлечений можно забежать на Рождественскую ярмарку за яркими фотографиями и подарками. Площадка объединяет в зимний пешеходный маршрут Дворцовую и Манежную площади.