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Здоровье25 декабря 2021 23:59

Главврач Боткинской больницы раскрыл секрет успешного выздоровления от коронавируса

По его словам, быстрее пойти на поправку помогают не только лекарства
Агния ПЕРОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Выздоровление от ковида, мнению главврача Боткинской больницы, зависит не только от медикаментов.

Выздоровление от ковида, мнению главврача Боткинской больницы, зависит не только от медикаментов.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Совсем скоро два года, как пандемия настигла Россию. Многим медикам пришлось не только сменить специализацию, но и рисковать своей жизнью. Что изменилось за это время и в чем секрет успешного выздоровления, узнали у тех, кто на «передовой».

– Два года сформировали определенный опыт в лечении и определили основные направления в терапии. Новые препараты появляются в арсенале, но сказать, что они коренным образом изменили ситуацию, нельзя. Из последних новинок – моноклональные антитела, блокирующие вход вируса в клетку. Они высокоэффективны, но только на ранних стадиях инфицирования, - рассказал в интервью «Петербургскому дневнику» главный врач Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина Денис Гусев. - В остальном все по-прежнему: боремся с системным воспалительным синдромом, корректируем дыхательную недостаточность, профилактируем тромбозы и вторичные бактериальные инфекции.

По словам Гусева, есть среди заболевших привитые. Таких в Боткинской 10-11 процентов общего числа пациентов.

- Привитые тоже болеют, но совершенно по-другому. Гораздо легче и короче. Без прививки, они могли болеть гораздо тяжелее, - уверяет он.

Но быстрее выздоравливают, по мнению главврача Боткина, не только вакцинированные пациенты.

– Очень важен настрой! – отметил Гусев. - Больные с позитивным настроением, готовые бороться за свою жизнь, как правило, идут на поправку.

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