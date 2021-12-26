Главврач Боткинской больницы раскрыл секрет успешного выздоровления от коронавируса

Выздоровление от ковида, мнению главврача Боткинской больницы, зависит не только от медикаментов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Совсем скоро два года, как пандемия настигла Россию. Многим медикам пришлось не только сменить специализацию, но и рисковать своей жизнью. Что изменилось за это время и в чем секрет успешного выздоровления, узнали у тех, кто на «передовой».

– Два года сформировали определенный опыт в лечении и определили основные направления в терапии. Новые препараты появляются в арсенале, но сказать, что они коренным образом изменили ситуацию, нельзя. Из последних новинок – моноклональные антитела, блокирующие вход вируса в клетку. Они высокоэффективны, но только на ранних стадиях инфицирования, - рассказал в интервью «Петербургскому дневнику» главный врач Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина Денис Гусев. - В остальном все по-прежнему: боремся с системным воспалительным синдромом, корректируем дыхательную недостаточность, профилактируем тромбозы и вторичные бактериальные инфекции.

По словам Гусева, есть среди заболевших привитые. Таких в Боткинской 10-11 процентов общего числа пациентов.

- Привитые тоже болеют, но совершенно по-другому. Гораздо легче и короче. Без прививки, они могли болеть гораздо тяжелее, - уверяет он.

Но быстрее выздоравливают, по мнению главврача Боткина, не только вакцинированные пациенты.

– Очень важен настрой! – отметил Гусев. - Больные с позитивным настроением, готовые бороться за свою жизнь, как правило, идут на поправку.