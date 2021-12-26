Гранату примотали к руке изолентой: Инспектор ДПС обезвредил пьяного водителя, угрожавшего устроить взрыв в Выборгском районе Петербурга

Инспектор ДПС держал гранату с зажатой спусковой скобой до приезда взрывотехников. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Тревожная ночь выдалась у одного из сотрудников полиции Выборгского района Северной столицы – стандартная и ничего не предвещавшая проверка случайного водителя, которого заподозрили в вождении в нетрезвом виде, обернулась настоящим остросюжетным кино. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Около 22:00 у дома № 22 по проспекту Просвещения наряд ДПС остановил автомобиль под управлением 34-летнего мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в ведомстве. – При оформлении протокола водитель достал из сумки предмет, похожий на гранату, и попытался извлечь из него чеку.

По счастью, обошлось без пострадавших - граната оказалась муляжом. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инспектор ДПС, который производил оформление, отреагировал моментально – выхватил гранату и зажал ее в руке, зафиксировав спусковую скобу. И так и держал вплоть до прибытия на место происшествия отряда саперов. Судя по фотографиям, для большей надежности взрывоопасный предмет даже примотали к ладони стража порядка изолентой.

Какие мысли в этот момент проносились в голове полицейского – неизвестно. Но закончилась эта история, по счастью, благополучно – вызванные взрывотехники определили, что граната была муляжом. Самого же пьяного водителя в итоге задержали и доставили в отдел. Теперь ему грозит административная ответственность сразу по двум статьям КоАП РФ: «Мелкое хулиганство» и «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования».