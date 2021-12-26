Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 27 декабря 2021 года по 2 января 2022 года: Снегопады и легкий мороз

Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 27 декабря 2021 года по 2 января 2022 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 27 декабря 2021 года по 2 января 2022 года ожидается теплее, чем было в выходные. Так, в ночь на 26 декабря температура воздуха в городе опустилась до минус 26 градусов, что установило рекорд для текущей зимы. Однако последняя неделя 2021 года будет слегка морозной и снежной.

- 27 декабря в Петербурге будет облачная с прояснениями погода. Днем без существенных осадков. В ночное время около минус 14-16 градусов, местами до минус 18, а днем потеплеет до 8-10 градусов мороза, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Дальше в городе начнет немного теплеть. 28 и 29 декабря ночи будут такими же холодными, как и в начале недели, днем температура около 5-7 градусов ниже нуля. Пройдет снег, но не особо обильный.

30 декабря в городе даже выглянет солнце, а днем температура составит около 8 градусов мороза. В пятницу, 31 декабря днем около минус 4, а ночью температура воздуха опустится до минус 8 градусов, пойдет снег.

А 1 января 2022 года петербуржцев ждет ноль градусов и обильный снегопад. Самое время, чтобы выспаться дома после бурной праздничной ночи. 2 января будет идеальная погода для прогулок: солнце, небольшой снег и всего до минус 1 градуса.