Пик мороза пройден: В новогоднюю ночь в Петербурге будет снег и резкое потепление

В новгоднюю ночь синоптики обещают жителям и гостям Петербурга идеальную погоду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Можно выдохнуть и отложить покупку обогревателя до лучших времен: морозный декабрьский рекорд, установленный Петербургом минувшей ночью, будет последним в этом году. Дальше потепление – но в разумных пределах. Об этом «Комсомолке» в воскресенье, 26 декабря, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Насчет января пока говорить сложно, но в декабре таких же температура не будет, - уточнил синоптик. – Пик мороза Петербург уже пережил. До конца года ночные температуры сохранятся в пределах -11, -16 градусов, дневные – в пределах -4, -9 градусов.

Еще теплее, по словам Михаил Леуса, будет в последний день уходящего года. 31 декабря Петербург попадет под влияние очередного циклона. В городе пройдет снег, а ночью – как раз ближе к полуночи – температура установится на уровне -4, -9 градусов.

- Очеь комфотная погода – и мороз не сильный, и не слякоть и не оттепель, идеальная температура для Нового года, - констатировал Михаил Леус.

Что же касается декабрьского рекорда, то им мы обязаны циклоном по имени Квинтинус. В пятницу он накрыл северо-западный регион теплым сектором, а к субботе сместился на Урал – и северные потоки принесли в Северную столицу холодные воздушные массы. А утром в воскресенье, 26 декабря, к этому добавилась еще и небольшая очередь – так и получился «аномальный» декабрьский мороз.