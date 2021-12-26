Самому взрослому - 84 года, самому маленькому - полтора: Как прошел юбилейный Забег Дедов Морозов в Петербурге

1000 человек собралась на Дворцовой площади, чтобы поучаствовать в предновогоднем Забеге Дедов Морозов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге завершился очередной – юбилейный, пятый по счету – Забег Дедов Морозов. Развеселых «дедушек» (среди которых, впрочем, затесались и «бабушки» и вполне себе «девушки») не остановили ни стабильные -16 на термометре, ни обещание снегопада, которым с утра нас пугали синоптики.

На выбор участникам предлагалось две дистанции - на 2 500 и 5 000 метров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году участие в забеге приняли 1 000 человек. Конечно, Забег Дедов Морозов – мероприятие по определению массовое и масштабное, но увы, в планы организаторов вмешалась эпидемия коронавируса. Безусловно, 2 000 или 5 000 «дедушек» смотрелись бы куда внушительнее, но увы – именно 1 000 участников и ни одним больше согласовала администрация Петербурга.

Многие за пять лет не пропустили ни одного Забега. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вообще, Забег Дедов Морозов – явление не только веселое, но и объединяющее умы, сердца и поколения. Мы как-то рассказывали про бравую пенсионерку из Петербурга Галину Батышкину, которая вышла, чтобы пробежать предновогодний марафон, в 78 лет. В этом году ее рекорд побили, да не кто-нибудь, а ее собственный супруг, Вениамин Батышкин – он пробежал марафон в 84 года! А самому маленькому «Дедушке», к слову, на момент участия в марафоне исполнилось всего полтора года. Поэтому он не бежал, а ехал вслед за бегущими родителями на санках – такое правила тоже разрешают.

Участников могло бы быть и больше, но планы организаторам спутала эпидемия коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году участникам на выбор предложили две дистанции: на 2 500 и на 5 000 метров. Одну – короткую – бежали ради удовольствия. Другую – длинную – на время. Самый быстроногий Дед Мороз (его имя организаторы назовут чуть позже, когда обработают все протоколы) получил в подарок специальный наградной кубок. Обе дистанции проходили по историческому центру Петербурга и были закольцованы – старт и финиш располагались под аркой Главного штаба.

Самому маленькому участнику на момент Забега исполнилось всего полтора года. Самому возрастному - 94! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пожалуй, единственные, кто Забег Дедов Морозов не очень-то жалует – это автомобилисты. Для того, чтобы на пути следования участников не случилось никаких нештатных ситуаций, часть центральных улиц в Петербурге традиционно перекрывают. В этом году закрытыми для автомобилей оказались Аптекарский, Круглый и Мошков переулки, Большой Конюшенный мост, Миллионная улица от Дворцовой площади до Мраморного переулка, набережная Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной реки Мойки, нечетная сторона набережной реки Мойки от 2-го Садового моста до Певческого моста, проезд от Певческого моста до Дворцовой площади и проезд вдоль дома 4 по Дворцовой площади.

Для победителя организаторы заготовили специальный наградной кубок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К слову, для того, чтобы принять участие в Забеге, не обязательно быть, собственно, профессиональным бегуном. Правила этого мероприятия можно без тени сомнения назвать самыми либеральными в мире: на дистанции в 2 500 метров, которая бежится участниками «для удовольствия», разрешается буквально все – прыгать, танцевать, идти вприсядку и так далее. Да и на «серьезной» дистанции, по большому счету, тоже – по крайней мере если вы вдруг перейдете с трусцы на гопак, никто вас не оштрафует и с марафона не снимет.

Костюмы выдавали на месте - но никто не запрещал прийти в своем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Спорт – он же сам по себе настоящий праздник! – поделился с «Комсомолкой» один из участников забега. – Так что нет, ни холода, ни снегопада мы не боимся. Ну и в конце концов – мы же Деды Морозы! Так что было бы странно, если бы мы замерзли.

Ради безопасности участников Забега Смольный перекрыл для автомобилей несколько улиц в центре Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Увы, в этом году традиционный Забег прошел без зрителей - опять же, из-за эпидемии коронавируса. Будем надеяться, что в году наступающем эта зараза от нас уже отлипнет - а в волшебном марафоне прибавится участников.