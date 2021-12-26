«Самый нежный, добрый, отзывчивый и любимый!»: Дочь и внучка Михаила Боярского трогательно поздравили его с днем рождения и показали неизвестные фото из семейного архива

Михаил Боярский принимает поздравления с Днем рождения. Фото: Архив «КП»

В это воскресенье, 26 декабря, день рождения отпраздновал Народный артист РСФСР, секс-символ целого поколения и самый известный мушкетер страны Михаил Боярский. Кумиру миллионов исполнилось 72 года. По такому случаю его семья записала для любимого папы и дедушки трогательные поздравления.

- С Днём Рождения, дорогой Папочка! – написала на своей странице в Instagram актриса и дочка Михаила Боярского Елизавета. - Самый нежный, добрый, отзывчивый и любимый! Главное , будь здоров , а мы будем стараться тебя только радовать!

Вот так - тепло и душевно - поздравила любимого папу дочь Михаила Боярского Елизавета. Фото: instagram.com/lizavetabo/

Порадовала Михаила Боярского и его внучка Екатерина – она опубликовала милый архивный снимок из собственного детства.

- Любимый дедуля! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе самого крепкого здоровья! Люблю и обнимаю тебя, - подписала Екатерина фотографию.

Напомним, что этот год выдался у всенародно любимого артиста непростым. В июле Михаил Боярский заболел коронавирусом и попал в больницу. Однако, несмотря на все волнения и переживания, все обошлось благополучно – как позже рассказывал «КП-Петербург» его сын, депутат Государственной Думы Сергей Боярский, не в последнюю очередь потому, что актер незадолго до своей болезни прошел полный курс вакцинации – прививка сгладила последствия, которые могли бы развиться из-за болезни.

А внучка Екатерина показала трогательную фотографию из семейного архива. Фото: instagram.com/boyarskaya.katerina/

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» присоединяется к поздравлениям великого артиста и желает Михаилу Сергеевичу долгих лет жизни!

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