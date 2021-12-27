График выплаты пенсий в Петербурге в январе Фото: Олег ЗОЛОТО

В течение января пенсию и социальные выплаты жители Северной столицы смогут получить с 3 по 21 числа. И длинные праздники этому никак не станут помехой, так как почта продолжит работать без перерывов. Публикуем точный график выплаты пенсий в январе 2022 года в Санкт-Петербурге.

В отделениях почты

3 января - за 3 января

4 января - за 4 января

5 января - за 5 и 6 января

6 января - за 7 и 8 января

11 января - за 11 января

12 января - за 12 января

13 января за 13 января

14 января - за 14 и 15 января

17 января - за 16 и 17 января

18 января - за 18 января

19 января - за 19 января

20 января - за 20 января

21 января - за 21 января

В отделениях почты с выходными воскресенье-понедельник

4 января - за 3 и 4 января

5 января - за 5 и 6 января

6 января - за 7 и 8 января

8 января - за 9 и 10 января

11 января - за 11 января

12 января - за 12 января

13 января за 13 января

14 января - за 14 и 15 января

15 января - за 16 и 17 января

18 января - за 18 января

19 января - за 19 января

20 января - за 20 января

21 января - за 21 января

Не полученные пенсии будут выплачивать 22 января, а выплаты по дополнительному массиву назначены на 17 января 2022 года.

В отделениях Сбербанка

20 января - Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский райны;

21 января - Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский, Кронштадтский, Петродворцовый районы и город Ломоносов.

24 января - Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский районы.

Выплаты по дополнительному массиву - 25 января.