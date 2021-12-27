График выплаты пенсий в январе 2022 года в Ленинградской области
Фото: Олег ЗОЛОТО
Несмотря на длинные новогодние праздники, социальные выплаты и пенсии жители 47-го региона получат в срок, без каких-либо задержек и переносов. Публикуем точный график выплаты пенсий в январе 2022 года в Ленинградской области.
В отделениях почты
4 января - за 3 и 4 января
5 января - за 5 и 6 января
6 января - за 7 и 8 января
8 января - за 9 и 10 января
11 января - за 11 января
12 января - за 12 января
13 января - за 13 января
14 января - за 14 и 15 января
15 января - за 16 и 17 января
18 января - за 18 января
19 января - за 19 января
20 января - за 20 января
21 января - за 21 января
Выплаты по дополнительному массиву назначены на 17 января, не полученных по графику - по 22 января.
В отделениях Сбербанка
19 января - Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский районы.
20 января - Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г. Сосновый Бор.
Выплата по дополнительному массиву - 25 января 2022 года.