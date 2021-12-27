Куда пустят без QR-кода на новогодние праздники в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Впереди новогодние праздники. В Северную столицу приедет много туристов, да и местные жители будут гулять по городу. Однако, в Петербурге введена система пропусков по сертификатам о вакцинации и другим документам об иммунизации против коронавируса. Рассказываем, где не нужен QR-код на новогодние праздники 2022 в Санкт-Петербурге.

Скажем сразу, вариантов развлечений в Петербурге без QR-кодов не много. До 2 января 2022 года жители и гости города еще смогут походить по магазинам и посетить кафе, бары или рестораны. Но уже начиная со 2 января и этой привелегии не будет. Исключение - производственные столовые, а также места общепита в аэропорте и на вокзалах.

Кино, театры, цирки, аквапарки, крытые и некоторые открытые катки в Петербурге также действуют только по QR-кодам. Однако горожане смогут предъявить медицинский отвод вместе с отрицательным ПЦР-тестом, который сделан не ранее, чем за 48 часов до посещения.

А вот все Рождественские ярмарки, работающие в Петербурге, будут открыты для всех. Туда можно сходить погулять даже без QR-кода.

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