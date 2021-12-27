Суд Петрозаводска дал 15 лет историку Юрию Дмитриеву по делу о детской порнографии и хранении оружия

Юрию Дмитриеву ужесточили наказание до 15 лет лишения свободы. Фото: кадр из видео.

Городской суд Петрозаводска признал виновным в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия историка Юрия Дмитриева. Ранее его уже неоднократно судили, один раз оправдав, а позднее дав срок в 3,5 и 13 лет лишения свободы.

- Юрию Дмитриеву увеличили срок до 15 лет, - написал в соцсетях депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, находящийся на заседании в Карелии.

По его словам, решение суда было ожидаемым.

Напомним, что главу карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» (признан в России иностранным агентом) обвиняли в том, что он с 2012 года по 2016 год совершал сексуальное насилие в отношении приемной дочери. Девочку Дмитриев взял из детдома, куда ее сдала бабушка.

Следствие настаивало, что историк также хранил снимки девочки порнографического характера в своем компьютере.

Защита историка все отрицала, а фото нужны были для предоставления врачам, как отчет о состоянии здоровья ребенка.

В 2018 году суд Петрозаводска Дмитриева оправдал, не найдя в материала ничего предосудительного, но приговор был оспорен, а дело направили на пересмотр.

В 2020 году по статье за сексуальное насилие над несовершеннолетней и изготовление порнографии, а также хранении деталей оружия, историку дали 13 лет колонии строгого режима. А теперь срок увеличили до 15 лет.

Отметим, что 65-летний историк известен как автор исследований репрессий и поисковик мест массовых расстрелов в Карелии в годы сталинизма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Давят на школьницу»: Андрей Макаревич вступился за главу карельского «Мемориала», которого обвиняют в насилии над дочкой

Письмо в поддержку Юрия Дмитриева также написали Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова (подробности)

Прокуратура потребовала 15 лет строгого режима для главы карельского «Мемориала» Дмитриева

Юрия Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии и незаконном хранении частей оружия (подробности)