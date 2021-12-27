Петербургские онкологи: диагноз «рак» не терпит легкомыслия и заблуждений

Разбираемся со специалистами клиники «Евроонко». Фото: Артем КИЛЬКИН

Многие пациенты и их родственники воспринимают онкологический диагноз, как приговор. Хотя возвращение к нормальной и полноценной жизни после рака возможно и даже необходимо. О том, как это сделать, выясняем со специалистами клиники «Евроонко» - заведующим отделением анестезиологии и реанимации Олегом Хоменко и врачом-онкологом, химиотерапевтом Максимом Астраханцевым.

БОЛЕЗНЬ - НЕ ПОВОД РАССЛАБЛЯТЬСЯ

Времена изменились, медицина шагнула далеко вперед и сегодня врачи могут стабилизировать больного раком пациента. Другими словами, довести до состояния ремиссии, когда симптомы патологии пропадают, и дальнейшее развитие опухоли не происходит. Сколько продлится это состояние, сказать сложно. Кто-то может забыть о болезни на пять лет, кто-то на десять, а к некоторым она вообще до конца жизни не возвращается. В любом случае онкологические пациенты признаются хроническими больными.

- Онкология - одна из тех болезней, в лечении которых нельзя идти на уступки и давать слабинку пациентам. Лечение онкологии связано либо лучевой терапией, либо с лекарственной противоопухолевой терапией и отлагательств эти методы не терпят. По существующим мировым стандартам есть четко установленный срок интервальной нормы, соблюдение которого дает хороший результат лечения. Например, если мы говорим о лечении диссеминированного рака толстой кишки, то химиотерапия чаще всего проводится раз в 2 недели. Ситуации могут быть разные, но пациент должен быть готов раз в 2 недели отложить все дела и явиться на сеанс химиотерапии, - говорит врач-онколог, химиотерапевт Максим Астраханцев.

Иногда, правда, возникают сложности. Например, в праздники, когда до врачей бывает невозможно достучаться. В этом случае для многих пациентов настоящим спасением становятся частные клиники. Так, клиника «Евроонко» работает без выходных, ее врачи готовы помочь пациентам, которым требуется экстренная госпитализация, плановое лечение.

УСМИРИТЬ БОЛЬ

Самое мучительное проявление онкологического заболевания - боли. Именно они ухудшают качество жизни и больше всего пугают пациентов. Долгое время единственным способом справиться с болевым синдромом считались наркотические лекарственные препараты. Развитие медицинских технологий подарило врачам и пациентам альтернативу.

- Медицина и анестезиология шагнули далеко вперед, активно развиваются фармацевтика и фармакопия, так что многие пациенты сегодня могут лечиться без применения наркотических препаратов. Но даже если без них не обойтись, бояться не стоит - современные препараты максимально безопасны. Также, болевой синдром сегодня можно лечить локально, в условиях операционной реанимации, когда обезболивается конкретный участок организма. Для этого необходим комплексный подход, когда в одной связке работают и хирурги, и онкологи, и анестезиологи, и эндоскописты, - говорит заведующий отделением анестезиологии и реанимации Олег Хоменко.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Олег Хоменко. Фото: Артем КИЛЬКИН

В клинике «Евроонко» функционирует центр лечения боли, в котором работают ведущие врачи-специалисты, применяются все доступные эффективные методы обезболивания. В клинике всегда есть в наличии необходимые препараты, включая опиоидные анальгетики.

МЕШАЮТ СТЕРЕОТИПЫ

Еще один страх пациентов - последствия лечения онкологических заболеваний. Врачи не устают повторять: сейчас появляется большое количество препаратов, при этом ужесточается контроль за их качеством, а значит и переносится химиотерапия легче, чем еще лет 20-30 назад.

- В нашей стране представление о химиотерапии как о чем-то страшном до сих продолжает жить, хотя это давно не так. Искусство врача химиотерапевта - не просто дать пациенту препарат, а правильно подготовить больного, следить за появлением осложнений и вовремя купировать их, - говорит Максим Астраханцев.

Врач-онколог, химиотерапевт Максим Астраханцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Онкология вообще активно развивается. Например, если еще лет 20 назад у пациента обнаруживали опухоль почки, то орган удаляли целиком. Сегодня распространены органосохраняющие операции - технические возможности и знания у врачей есть, тем более в таких крупных городах, как Петербург и Москва. Появилось понятие персонализированной терапии, когда онкологи составляют так называемый генетический паспорт опухоли, а затем более точно подбирают те или иные препараты. Почему же тогда многие больные, получая малейшую возможность, едут лечить заграницу?

- В основном это неинформированность пациентов о том, что лечение можно пройти в нашей стране. Стереотипное мышление, которое осталось у нас с советских времен, мешает людям вовремя получить квалифицированную медицинскую помощь, - считает Олег Хоменко. - Наша онкология ничем не уступает западной. Российские врачи и в том числе специалисты клиники «Евроонко» регулярно участвуют в консилиумах, семинарах, ездят на стажировки в ведущие клиники. У нас развита преемственность по передаче пациентов. Человек может начать лечение заграницей, а закончить его у нас, в клинике, с соблюдением всех протоколов.

Петербург часто называют колыбелью онкологической школы. Специалисты в нашем городе одни из первых применяют все передовое, что есть в мире. Главное, найти хорошую клинику и грамотных врачей. Это дорогого стоит.